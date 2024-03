Slavia, Plzeň a Sparta v evropských pohárech: Co neminout před startem?

Z českého pohledu je tu další velký fotbalový čtvrtek. V akci budou v rámci Evropské ligy obě pražská "S" a hlavně Slavia dává najevo odhodlání otočit dvojzápas s AC Milán ve svůj prospěch. Stranou zájmu by ale neměla zůstat ani v Evropské konferenční lize Plzeň, která má největší naděje na postup. Jak vidí české šance experti? Jak vypadal trénink Liverpoolu před Spartou? A jak blízko se může český fotbal posunout k přímé účasti v Lize mistrů? Nejen na tyto otázky přinášejí před úvodním hvizdem odpovědi Livesport Zprávy.

Podaří se českým klubům v pohárové Evropě navázat na výborné podzimní výkony a postoupí alespoň jeden z nich do čtvrtfinále? Redakce Livesport Zpráv věnovala všem utkáním speciální pozornost, abyste se v informacích zorientovali, využijte tento speciální rozcestník.

Slavia

Celkem sedmkrát ve své historii čelila Slavia situaci, která je před nimi i dnes večer. A sice, že si v evropských pohárech přivezla do domácí odvety dvoubrankové manko. Úspěšně jej sešívaní smazali rovnou třikrát, jenže ani v jednom případě nedosahoval jejich soupeř velikosti milánského AC.

Jestli se Slavia může na něco dlouhodobě spolehnout, je to domácí prostředí. V Edenu totiž neprohrává, kapitola sama pro sebe jsou pak evropské zápasy, kde od sezony 2020/21 sehrála 26 zápasů a má v nich bodovou úspěšnost 73 %. "Doma se nemusí bát nikoho," přikyvuje pro Livesport Zprávy expert Ivo Ulich, někdejší hráč sešívaných.

Podle trenéra AC Milán Stefana Pioliho nehrozí, že by jeho svěřenci odvetu osmifinále EL podcenili. Rossoneri vyhráli v úvodním domácím utkání 4:2, italský kouč ale očekává ve vyprodaném Edenu náročný duel. "Žádné podcenění nehrozí, jsme naprosto koncentrovaní. Do odvety máme malou výhodu, ale čeká nás velice kvalitní soupeř, který má velmi dobrý útok. Zároveň si ale myslím, že sami budeme mít směrem dopředu více prostoru," řekl Pioli.

Statistiky prvního utkání AC Milán – Slavia. Opta by Stats Perform

Plzeň

Plzeň může poprvé v klubové historii slavit postup do čtvrtfinále evropského poháru. Západočeši přivítají v odvetě osmifinále EKL Servette Ženeva, s nímž před týdnem ve Švýcarsku remizovali bez branek. Bývalý záložník Viktorie Petr Jiráček věří v úspěch: "Vzhledem k formě, kterou Plzeň dlouhodobě má, o tom nemám pochybnosti. Zvlášť když jsem viděl její zápas se Spartou. I když se ve fotbale může stát cokoliv, jsem přesvědčen, že postoupí dál."

Plzeň se o víkendu naladila na pohárové klání nedělní domácí demolicí 4:0 lídra tabulky Sparty. K vítězství přispěl jednou brankou se 14 trefami nejlepší ligový střelec Pavel Šulc, jenž v Ženevě kvůli karetnímu trestu nehrál. "Jeho návrat do sestavy byl naprosto rozhodující. Je to rozdílový hráč, byl famózní. Chyběl nám, přidává technickou nadstavbu," připustil trenér Miroslav Koubek.

Ve švýcarské lize má Servette na očích středopolař Lugana Roman Macek. "Ženeva v prvním zápase s Plzní překvapivě vsadila na hodně silový fotbal, hrála na dlouhé nakopávané míče. Byl to úplně jiný způsob, než jakým hrají v domácí soutěži. Nechci přímo říct, že by se nesnažili hrát fotbal, ale zvolili sestavu tak, aby bylo o co hrát i v odvetném utkání," vyprávěl v rozhovoru pro Livesport Zprávy český legionář.

Statistiky prvního utkání Servette – Plzeň Opta by Stats Perform

Sparta

Podobně jako v prvním utkání, v němž Liverpool udělil českému mistrovi zejména lekci z produktivity, se sparťanští fanoušci mohou těšit na zajímavá jména. “Určitě pošlu do hry to nejsilnější, co budu mít k dispozici. Minule nás podržel gólman, který předvedl několik skvělých zákroků. Dokázali jsme se pětkrát prosadit a musíme se udržet v podobném rytmu.”

Tisková konference Jürgena Kloppa před zápasem se Spartou Livesport

Obhájci českého titulu minulý čtvrtek na Letné proti největšímu favoritovi soutěže herně nepropadli, na rozdíl od soupeře ale nevyužili řadu příležitostí. "Nejsme naivní, víme, že jsme si to doma zkomplikovali. Zápas jsme si rozebrali a zaměřili se na hodně pozitivních momentů. S celkovým výkonem jsem byl docela spokojený, zvlášť mezi vápny," uvedl před odvetou trenér Letenských Brian Priske.

Livesport Zprávy na téninku Liverpoolu

Trénink Liverpoolu před odvetou proti Spartě. Livesport

Těsně před odletem do Liverpoolu hovořily Livesport Zprávy s Karlem Poborským, bývalým hráčem Manchesteru United a Sparty, kterého si letenský klub vzal do Anglie s sebou jako oficiálního člena výpravy. "Liverpool je největší nepřítel Manchesteru, tak to je. Takže i z tohoto pohledu je to pro mě speciální zápas. Očekávám, že vzhledem k výsledku prvního zápasu nebude Liverpool hrát v top složení a pošetří sestavu," predikoval.

Livesport Daily #214 o Spartě na Liverpoolu s Karlem Poborským Livesport

Čtvrteční pohárový večer může být "dnem D" pro tuzemský klubový fotbal. Po letech totiž může nastat chvíle, kdy bude mít český tým zajištěnou účast v základní skupině Ligy mistrů. Je k tomu ale potřeba souhra několika okolností, mezi něž patří i neúspěch skotských Rangers v Evropské lize. Samozřejmě ale Plzeň, Slavia či Sparta musí bodovat.