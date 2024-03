Koeficient českých klubů: Přímý postup do Ligy mistrů v sezoně 2024/25 je velmi blízko

České kluby by potřebovaly, aby Benfica, jejíž barvy hájí i Ángel Di María, vyřadila Rangers.

Čtvrteční pohárový večer může být "dnem D" pro celý domácí fotbal. Po letech může opět přijít chvíle, kdy bude mít český tým zajištěnou účast v základní skupině Ligy mistrů. Je k tomu ale potřeba souhra několika okolností, mezi něž patří i neúspěch skotských Rangers v Evropské lize. Samozřejmě ale Plzeň, Slavia či Sparta musí bodovat.

České kluby letos zažívají v evropských pohárech výjimečnou sezonu a nic na tom nemění ani prohry Slavie a Sparty v úvodních zápasech osmifinále EL s AC Milán (2:4), respektive s Liverpoolem (1:5). Už díky podzimnímu tažení Evropou se Česko díky pražským "S" a zejména Viktorii Plzeň dostalo na 11. příčku tabulky koeficientů. Na vysněné 10. místo, které zajišťuje přímý postup do LM v sezoně 2025/26, ztrácí pouhého půl bodu.

Aktuálně Češi na dálku soupeří o 10. místo se Skotskem. Jeho prapor drží už jen Rangers, kteří budou hrát v 18:45 odvetný duel s Benfikou Lisabon (první zápas 2:2). Českým klubům tak mohou pomoci třeba argentinský mistr světa Ángel Di María či bývalý slávista Alexander Bah, kteří barvy portugalského velkoklubu aktuálně hájí.

Co znamená 0,5 bodu v kontextu čtvrtečních pohárových odvet a za co lze body získat?

Postupy

Postup v Evropské lize do čtvrtfinále = 1 bod

Zde je zejména situace Sparty téměř beznadějná. Kdyby se ale zadařilo Slavii v utkání s AC Milán, zapsal by se vedle senzačního postupu do tabulky koeficientů veledůležitý bod.

Rangers mají před odvetou s Benfikou dobrou pozici. Když doma vyhrají v základní době, po prodloužení, nebo na penalty, získají pro Skotsko bod.

Postup v Evropské konferenční lize do čtvrtfinále = 0 bodů

I kdyby se Viktorii Plzeň povedlo přes Servette Ženeva přejít, postup do čtvrtfinále této soutěže ještě není bonifikován. Body lze získat až po prolomení bran semifinále a finále.

Výsledky zápasů

Do koeficientu mohou Plzeň, Sparta a Slavia přispět úspěšným výsledkem zápasu. Za každou remízu přibude Česku na konto 0,25 bodu, za vítězství 0,5 bodu.

V porovnání se Skotskem, které české fanoušky nejvíce zajímá, získají Rangers za remízu jen 0,2 bodu a za vítězství 0,4 bodu. Důvod je ten, že skotských klubů bylo na začátku sezony víc (5) než českých (4) a získané body (2 za vítězství a 1 za remízu) se dělí právě počtem týmů v pohárech.

Pro kompletaci je třeba uvést, že se počítá výsledek dosažený na hřišti před případným penaltovým rozstřelem.

Kdo ohrožuje Čechy?

České týmy mají téměř jistotu, že směrem dolů mohou v aktuální sezoně evropských pohárů spadnout nejhůře na 12. místo. Ohrožuje je právě 12. Švýcarsko. V tomto ohledu je zápas Plzně se Servette doslova klíčový. Ženevský celek je totiž posledním zástupcem země pod Alpami v pohárech.

Podobně je na tom také 13. Rakousko, které má ve hře už jen Sturm Graz. Ten ale v úvodním duelu osmifinále EKL s francouzským Lille prohrál doma 0:3.

Norsko nacházející se na 14. místě zdatně reprezentuje Molde. Seveřané mají rozehraný dvojzápas s Bruggami výborně (2:1), ztráta Norů na Čechy už je ale téměř čtyřbodová.

První 15 uzavírající Dánsko už se na zápasy v evropských pohárech dívá jen z televize, neboť všechny jeho kluby už vypadly. Naopak na 16. a 17. pozici v případě Izraele a Řecka jsou ve hře ještě dva kluby z každé země.

Česko už letos ziskem 13,000 bodu překonalo historicky nejlepší výsledek v pohárové Evropě a v aktuální sezoně je šestou nejlepší zemí celého kontinentu. V sezoně 1995/96 nahrály tuzemské kluby 12,000 bodů. Po změně pravidel z přelomu tisíciletí, kdy se začaly půlit body získané v předkolech, se zápis v tabulkách změnil na 10,333 bodu. Nejvýše Česko dosáhlo na devátou koeficientovou příčku, ze které startovalo do sezony 2004/2005.

Přímý postup do Ligy mistrů měl český tým zajištěn naposledy v sezoně 2018/19, tehdy do skupiny s Realem Madrid, AS Řím a CSKA Moskva putovala Plzeň.

