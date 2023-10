Real Betis proti Spartě? Hvězdy s životopisy obsahující Arsenal, Real či Manchester City

Na první pohled druhořadý španělský klub? Pokud by však šla Sparta do druhého kola skupinové fáze Evropské ligy s tímto myšlením, proti Realu Betis by opravdu tvrdě narazila. Celek ze Sevilly má totiž velmi nabitý kádr, jehož největší hvězdy si vyzkoušely největší evropské adresy. O kom je řeč? Přečtěte si článek o největších jménech na soupisce španělského soupeře českého mistra.

Claudio Bravo

Začátek La Ligy kvůli zranění nestihnul, nicméně pak se do sestavy vrátil. Shodou okolností v Evropské lize, v prvním duelu proti Rangers. Řeč je o gólmanovi Claudiu Bravovi, jemuž je sice už čtyřicet let, nicméně své kvality pořád má.

Do Evropy se dostal v roce 2006, kdy zamířil z Chile do Realu Sociedad, kde strávil šest sezon a kde se vypracoval v jednoho z nejlepších gólmanů v lize. Kromě toho pravidelně reprezentoval a byl i na mistrovstvích světa.

V roce 2014 odešel do Barcelony, jelikož přesně pasoval do stylu Katalánců. V Barce byl však jen dva roky, jelikož si ho potom vytáhnul Pep Guardiola do Manchesteru City. Tam byl sice postupně odsunut spíše na lavičku, nicméně například domácí poháry chytával. V roce 2020 přestoupil do Betisu, kde je doteď.

Brankářovy poslední sezony. Livesport

Hector Bellerín

Nováčkem v Betisu není ani Hector Bellerín, nicméně ten to vzal oklikou. Z akademie Barcelony se dostal do Arsenalu, kde se vypracoval mezi nejlepší krajní obránce světa. Poměrně rychle ale herně upadl, stejně jako jeho vytížení v Londýně. V roce 2021 tak zvolil návrat do Španělska a Betis, v jehož dresu odehrál 23 utkání. Pak si zkusil i angažmá v domácí Barceloně i Sportingu Lisabon, načež se letos v létě opět objevil v Betisu.

Isco

V týmu je jich výborných vícero. Od Marca Rocy, přes Williama Carvalha a Nabila Fekira až po Isca. Zlatý hoch španělského fotbalu okouzlil celý fotbalový svět během působení v Málaze, kde pomohl i během jejího legendárního tažení Ligou mistrů.

Nejrychleji jednal Real Madrid, který ho z města na jihu Španělska vykoupil v roce 2013. A udělal vynikající nákup. Isco totiž strávil v klubu devět sezon, tudíž byl u jedno z nejlepších období v historii královského klubu.

Na růžích ale neměl vždy ustláno, a to hlavně v závěru angažmá, kdy byl postupně odsunut ze základní sestavy. A z pravidelného náhradníka se stal jen dalším členem kádru. Proto loni odešel do Sevilly, kde mu to však nevyšlo. Řešil se konec kariéry či Union Berlín, nakonec však Isco zakotvil v Betisu, kde se mu v této sezoně nadmíru daří.

Aktuální forma klubu. Livesport

Ayoze Peréz

Ayoze Peréz kolem sebe sice nemá tak hvězdnou auru, nicméně osm let v Premier League je úctyhodný počin. Do Anglie se dostal z Tenerife, odkud ho koupil Newcastle. Tam se stal oblíbencem fanoušků, jelikož byl nejen vždy šikovný s míčem, ale také vášnivý a bojovný.

To mají fanoušci rádi. Velké plus si u nich udělal také v momentě, kdy po sestupu do Championship v klubu zůstal a pomohl mu vybojovat postup zpět mezi elitu.

V roce 2019 pak za velké peníze (zhruba 34 milionů eur) přestoupil do Leicesteru, kde však na své povedené roky, ve kterých měl produktivitu 9+6, 12+2 nebo 8+5, u Strak moc nenavázal. I tak ale stabilně hrál, a to až do loňského léta, kdy ze sestavy vypadl a přišel přestup do Betisu.