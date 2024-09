Tep budu mít v normě až po cigárku, vtipkoval Koubek. V obraně Frankfurtu viděl nejistotu

Trenér Miroslav Koubek (73) byl pyšný na fotbalisty Plzně za to, že v úvodním utkání hlavní fáze Evropské ligy ve Frankfurtu dokázali v závěru smazat dvoubrankové manko a s velkým favoritem remizovali 3:3. Zkušený kouč v nadsázce uvedl, že se po senzačním vyrovnání v závěrečných minutách uklidní až poté, co si dá cigárko. Na tiskové konferenci si zároveň pochvaloval, jak jeho svěřenci zareagovali na víkendovou porážku 0:3 v lize na Slavii.

Ještě v 85. minutě jeho tým ve Frankfurtu prohrával 1:3, pak ale snížil Prince Adu a ve třetí minutě nastavení srovnal Václav Jemelka. "Tep budu mít v normě, až si dám jedno cigárko, které si po zápase pravidelně dávám. Ještě jsem to nestihl. To jsem jen odlehčil," smál se Koubek.

"Ohromně cenný výsledek, hlavně po velmi dobrém výkonu. Předsevzali jsme si, že tady podáme dobrý výkon. Pak je předpoklad, že může přijít i dobrý výsledek. Dnes to do sebe zapadlo. Jsme spokojeni a já jsem na mužstvo na rozdíl od víkendu velmi pyšný," doplnil nejstarší ligový trenér.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Ani při dvoubrankové ztrátě nepřestával věřit v bodový zisk. "Viděl jsem v obranné řadě Frankfurtu nejistotu. Cítil jsem, že se dá udeřit, pokud budeme vepředu v dostatečném počtu. Byly tam velmi dobré akce už před těmi dvěma góly. Když před koncem snížil Adu, soupeř zpanikařil. Přichází závěrečná hektika, my jsme si za tím šli a štěstí se na nás nakonec usmálo," řekl Koubek.

Viktoria v pátém pohárovém utkání na půdě německého soupeře poprvé neprohrála. "Jsem rád, že jako trenér na konci své kariéry jsem s mužstvem udělal na půdě špičkového týmu Bundesligy tento cenný výsledek a zároveň další příspěvek do klubového a národního koeficientu. Hlavně se o to ale zasloužili hráči. Především mě uspokojila naše hra a reakce na to, jakým způsobem jsme odehráli víkendový zápas," uvedl Koubek.

Jeho svěřenci v pohárech nenašli v základní době přemožitele už 21 zápasů po sobě. V minulé sezoně postoupili až do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy. "Viktorka a Evropa, tyhle dva pojmy nám teď prostě do sebe pasují. Je to dobré. Daří se nám v Evropě, uvidíme, jak to bude v neděli v lize," řekl Koubek.

Smazání dvoubrankového manka bylo pro Viktorii o to cennější, že v té době už na trávníku nebyli klíčoví střední záložníci Lukášové Kalvach s Červem, které nahradili mladíci Alexandr Sojka a Jiří Panoš. "Nechci to nějak přeceňovat, někdy se takové věci podaří. Mladí kluci tam měli dobré situace. Vyslali vzkaz do budoucna - jsme tady," podotkl Koubek.

Statistiky hráče. Opta by Stats Perform

Potěšilo ho, že své první branky po nedávném přestupu do Plzně se konečně dočkal ghanský útočník Prince Adu. "V Liberci skóroval, gól mu vzal milimetrový ofsajd. Proti Olomouci šel sám na bránu. Gól od něj visel ve vzduchu. Tohle mu určitě prospěje, měl z toho velkou radost. Věřím, že mu to dodá ještě větší sebevědomí," řekl Koubek.

Gól a přihrávku si připsal obránce Jemelka. "Levonozí stopeři jsou vzácné zboží. Někdy byly jeho výkony výborné, někdy se mi i nelíbily, jako v sobotu na Slavii. Dnes byl u první obdržené branky, mohl být u protihráče blíž. Ale to by člověk chtěl moc. Svůj výborný výkon korunoval gólem," dodal Koubek.