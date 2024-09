Plzeň ve Frankfurtu nesložila zbraně a po famózní stíhací jízdě vybojovala důležitý bod

Plzeň vydřela v úvodním utkání hlavní fáze Evropské ligy cenný bod na půdě Eintrachtu Frankfurt, se kterým remizovala 3:3. Domácí si sice ve druhém poločase vybudovali dvougólové vedení, jenže v závěru nejprve udeřil Prince Kwabena Adu a po něm v nastaveném čase také Václav Jemelka.

Plzeň do hlavní fáze Evropské ligy vstoupila po náročném víkendovém zápasu v pražském Edenu, kde domácí Slavii podlehla 0:3. Trenér Miroslav Koubek v něm už o poločase střídal gólmana Mariána Tvrdoně, místo nějž do hry poslal Martina Jedličku. Na toho hned od úvodního výkopu vsadil také proti Frankfurtu. Jako první šestadvacetiletého brankáře prověřil ve druhé minutě střelou přímo do náruče Igor Matanovič.

Hráči Eintrachtu byli aktivnější i nadále, ale výrazné šance si vytvořit nedokázali. Hosté poprvé zahrozili, když se zhruba po půlhodině hry dostal ke střele zpoza velkého vápna Pavel Šulc. Plzeňský záložník ovšem mířil příliš vysoko.

Vedení se tak ujali domácí. Ve 38. minutě si Hugo Ekitiké narazil z prostoru na pravém křídle míč s Rasmusem Kristensenem, poté si ho přebral mezi dvojicí viktoriánských obránců a zakončil na vzdálenější tyč Jedličkovy brány. Eintracht mohl přidat i druhý gól, ale Matanovič špatné domluvy hostující defenzivy nevyužil – opět zamířil jen na stojícího Jedličku.

Skóre se naopak povedlo změnit Západočechům. Šulc se ještě před poločasovou přestávkou po střele Lukáše Kalvacha dostal k odraženému balonu a poslal ho přesně k tyči, kam Kaua Santos nedosáhl. Viktoria do druhé půle vstoupila aktivně, jenže vedení se ujal Frankfurt. Ekitiké poslal v 62. minutě z hloubi pole křižný pas na střídajícího Juniora Dinu Ebimbeho, který stejně jako při prvním gólu německého celku zamířil na vzdálenější tyč a překonal Jedličku.

Další direkt zasadil Plzni po nedůrazně odvráceném rohu Kristensen, jenž zvýšil na 3:1. Náskok Orlů se nejprve povedlo snížit Kwabenuovi Aduovi, jenž se prosadil v 86. minutě, a vyrovnávací gól dal po dlouhém autu Sampsona Dweha v nastaveném čase obránce Jemelka.

Plzeň se o zisk dalších bodů pokusí ve čtvrtek 3. října, kdy ve Štruncových sadech přivítá Ludogorec Razgrad, který na úvod soutěže prohrál se Slavií 0:2. Eintracht ve stejný den odehraje zápas na hřišti Besiktase.