Tučné prémie z Evropy jsou stále ve hře. Sparta i Slavia budou hrát o 71 milionů

Páté skupinové kolo evropských pohárů bylo pro český fotbal nadmíru vydařené, výhry zapsala Sparta, Slavia i Plzeň. Rázem se tak zvýšila šance mít v jarních bojích všechny tři zástupce. Zároveň si kluby také přilepšily na prémiích, které od UEFA inkasují. Pražská "S" si navíc mohou po vzoru Viktorie připsat bonusy za postupy z prvního místa přímo do osmifinále, což by do jejich pokladen přiválo dalších více než 71 milionů korun.

Co do financí, je na tom Slavia z tuzemských týmů v této sezoně nejlépe. I proto, že hraje Evropskou ligu, kde jsou zisky vyšší než v EKL. Podíl na příjmech má pochopitelně také skutečnost, že je úspěšná. Ve skupině vyhrála hned čtyřikrát (v Ženevě, doma proti Šeriffu a AS Řím a naposledy v Tiraspolu). Takže kromě toho, že se vyhřívá na prvním místě tabulky skupiny G, si připisuje tučné odměny za vítězství.

Konkrétně jde o zhruba 10,5 milionu eur, v přepočtu tedy přes 255 milionu korun. V Evropské lize se v této sezoně jedná o mírně nadprůměrný výdělek. Slavia je v tomto ohledu na osmém místě ze 32 týmů. V posledním kole navíc bude hájit první příčku, čímž by si zajistila postup rovnou do osmifinále Evropské ligy. Pokud tedy zvítězí, zbohatne o dalších 71,1 milionu korun (15,3 milionu za výhru, 26,7 milionu za první místo a 29,1 milionu přímý postup do osmifinále).

Tabulka skupiny G. Livesport

Zatím nejméně peněz získala z prize money Sparta, konkrétně 191 milionů korun. Sice také hraje Evropskou ligu, nicméně odměn za výsledky nedostává tolik jako Slavia. Ve druhé nejprestižnější evropské soutěži porazila Aris a Betis, remizovala s Rangers a zapsala dvě venkovní prohry v Glasgow a Seville. Doma však úřadující čeští mistři zabrali.

Výhra nad Betisem je vyšvihla do boje o první místo (v případě remízy Betisu s Rangers a sparťanské výhry na Kypru o tři a více gólů). V posledním utkání si tak Letenští mohou stejně jako slávisté zajistit až 71,1 milionu korun. Celkově by se v takovém případě jejich příjmy mohly zvednout na 262,1 milionu.

Tabulka skupiny C. Livesport

Západočeši předvádějí v Evropské konferenční lize parádní show. Vyhráli i pátý duel v základní skupině a připsali si tak dalších 12,1 milionu korun do pokladny. Když se vše sečte, výsledná suma činí 8,2 milionu eur, tedy téměř 200 milionů korun. Noví akcionáři si tak mohou mnout ruce. Navíc Plzeň v tomto ohledu kraluje celému osazenstvu EKL.

Žádný z týmů si zatím nevydělal víc peněz, náskok Viktorie na čele činí zhruba 406 tisíc eur (cca 9,9 milionu korun). Na záda se Plzni koukají třeba Aston Villa, Bruggy, Frankfurt či Fenerbahce. V posledním kole si Viktoria může připsat šestou výhru, čímž by si vysloužila dalších 12,1 milionu korun.