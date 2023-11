Livesport Daily #139: Tři české týmy v pohárech i na jaře? Šance je vysoká, říká Lukáš Michalík.

Český fotbal je na prahu velkého klubového úspěchu. Po čtyřech odehraných kolech základní části letošního pohárového ročníku mu patří sedmá příčka z pohledu získaných bodů do koeficientu a velmi blízko je varianta, že do jarních bojů postoupí plzeňská Viktoria i obě pražská "S". Jak velkou roli hraje v případě výkonů českých klubů v Evropě zvyšující se úroveň domácí ligy? Jde o záležitost jednoho ročníku nebo půjde o nový trend? A jak budou vypadat dnešní zápasy českých zástupců? To všechno jsme v dnešní epizodě podcastu Livesport Daily probrali s fotbalovým reportérem stanice Radiožurnál Sport Lukášem Michalíkem.

Plzeň a Slavia už mají účast v pohárové Evropě v jarní fázi zajištěnou, Sparta bude muset o prodloužení účasti ještě bojovat. Do konce základních skupin zbývá českým zástupcům odehrát ještě dvě utkání, ve kterých jde vedle bodů do tabulky rovněž o spoustu peněz a bodů do koeficientu.

"Myslím si, že postup všech tří českých klubů je velmi reálný, ale podle mě bude velmi těžké to v příštích letech napodobit. Byl bych opatrný s tím, abychom to nazývali trendem. Zejména u Plzně si nejsem jistý tím, že dokáže takhle povedený podzim zopakovat v příštích letech. Užívejme si to," říká reportér Radiožurnálu Sport Lukáš Michalík.

Livesport Daily #139: Tři české týmy v pohárech i na jaře? Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Proměnu výkonnosti českých klubů během posledního roku.

Dosavadní průběh sezony Sparty, Slavie a Plzně v evropských pohárech.

Preview před dnešními zápasy českých klubů.

