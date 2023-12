Play off Evropské ligy: Slavia i Sparta mají na dosah postup

Cesta do evropského play off: Sparta má postup v EL ve svých rukou, Slavia sahá po osmifinále

Kdo by to byl řekl, že bude mít Sparta po porážce v Glasgow (1:2) postup do jarní fáze Evropské ligy ještě ve své moci. Letenští si tuhle výsostnou pozici vysloužili čtvrtečním domácím vítězstvím nad Betisem (1:0), současně jim však nahrála do karet remíza Rangers s Limassolem (1:1). A dokonce přímý postup do osmifinále druhé nejprestižnější pohárové soutěže UEFA má na dosah Slavia. Ta proti Šeriffu (3:2) uhájila postavení v čele skupiny G a v posledním kole si prvenství udrží jakýmkoliv domácím vítězstvím nad Servette. Stačit však může i remíza či porážka.

Sparta

Letenští byli ve složité situaci, vybruslili z ní však na jedničku. Domácí vítězství nad Betisem (1:0) se sice nerodilo vůbec snadno, ve finále však může mít pro soubor trenéra Briana Priskeho cenu zlata. Spartě totiž i díky remíze Rangers s Limassolem (1:1) patří ve skupině C třetí místo, odstup od postupových příček je však minimální. A proto má úřadující český mistr před prosincovým zápasem s Arisem vše ve svých rukou. Jaké jsou možné scénáře?

Výhra nad Limassolem znamená postup ze druhého, nebo teoreticky i prvního místa skupiny (v případě remízy Betisu a sparťanské výhry o tři a více gólů) a tedy pokračování v Evropské lize.

Remíza s Limassolem znamená udržení třetí příčky ve skupině a "sestup" o patro níž do jarní části Evropské konferenční ligy.

Prohra o jednu branku s Limassolem znamená rovněž udržení se na třetí příčce a jaro v Evropě.

Prohra o dvě a víc branek s Limassolem znamená konec v této sezoně evropských pohárů.

Sparta má vše ve svých rukou. Livesport

Slavia

Ještě jednodušší jsou počty v případě Slavie. Sešívaní mají namířeno dokonce přímo do osmifinále Evropské ligy, neboť aktuálně v konkurenci Tiraspolu, Servette a AS Řím drží první místo ve skupině. Úřadující vicemistr FORTUNA:LIGY se v čele skupiny G udržel díky vítězství v Moldavsku nad Tiraspolem (3:2), přičemž jeho pozici ještě více posílila remíza Mourinhova celku ve Švýcarsku (1:1). Tudíž i v případě druhého pražského celku platí, že je před závěrečným domácím duelem s ženevským soupeřem pánem svého osudu.

Výhra nad Servette znamená udržení první příčky a postup přímo do osmifinále Evropské ligy.

Remíza se Servette znamená pravděpodobně díky lepšímu skóre udržení první příčky (aktuálně Slavia 13:4, AS Řím 9:4) a postup přímo do osmifinále Evropské ligy. Může však nastat scénář, po němž budou mít lepší skóre Římané – například remíza Slavie 0:0 a vítězství italského celku o pět a více branek.

Prohra se Servette znamená pokračování v jarní fázi Evropské ligy, v případě zaváhání AS Řím (může získat maximálně bod) dokonce i udržení první příčky a postup přímo do osmifinále Evropské ligy. Pokud však Římané vyhrají, půjde Slavia do akce o kolo dřív, mezi 32 postupujících do play off.

Slavia je velmi blízko přímému postupu do osmifinále EL. Livesport

Plzeň

Naprosto suverénně si zatím počíná v pohárové Evropě Plzeň. Viktoriáni zvládli i své páté vystoupení ve skupinové fázi Evropské konferenční ligy, na půdě kosovského Ballkani zvítězili 1:0 a nadále zůstali stoprocentní. Už před zápasem v netradičním tiranském azylu však bylo jisté, že soubor trenéra Miroslava Koubka zakončí podzim v Evropě na prvním místě a na jaře ho tak čeká osmifinále EKL.