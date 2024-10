Co neminout před zápasy českých klubů v Evropě: Vzpomínky na záchranu Slavie i Vrba v Bulharsku

Pohárový čtvrtek znamená pro český fotbal jediné – do hry v Evropské lize tradičně vstoupí Slavia a Plzeň a se startem Konferenční ligy i Mladá Boleslav. Dokáží opět vylepšit své šance na postup a přispět do národního koeficientu? Zopakuje Slavia památné vítězství nad Ajaxem? Jak v Bulharsku vzpomínají na bývalého kouče Ludogorce Pavla Vrbu? A jaké nástrahy čekají Mladou Boleslav v Arménii? Nejen na tyto otázky hledaly odpovědi Livesport Zprávy.

Zápasy Slavie, Plzně a Mladé Boleslavi v evropských pohárech jsou logicky pod drobnohledem fotbalové veřejnosti a speciální pozornost jim věnovala také redakce Livesport Zpráv, která přináší několik exkluzivních materiálů.

Slavia Praha

David Kalivoda je fotbalistou, kterého mají fanoušci Slavie spojeného hlavně se dvěma okamžiky. Se slavením gólu svlečeným dresem a následnou druhou žlutou kartou v derby pražských "S" na jaře 2008 a gólem do sítě Ajaxu v památném předkole Ligy mistrů o půl roku dřív. Tento týden se sešívaní postaví oběma jeho osudovým soupeřům znovu. Jako první je čeká slavný celek z Nizozemska.

Kalivoda a jeho slavná penalta. Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Fotbalista Ondřej Lingr by ve čtvrtečním utkání Slavie proti Ajaxu v hlavní fázi Evropské ligy rád navázal na osobní bilanci, kterou proti slavnému klubu z Amsterdamu zaznamenal během angažmá ve Feyenoordu. Ve velkém nizozemském derby zažil v minulé sezoně dvě vysoké výhry. Slavii už v neděli čeká ligové derby se Spartou a český reprezentant na tiskové konferenci uvedl, že ho těžký týden patřičně motivuje.

Preview k zápasu Slavia – Ajax. Livesport

Ajax momentálně trénuje jedna z nejzajímavějších mladých trenérských osobností světa. Je jí Francesco Farioli. Ital, který v takto mladém věku slouží už u čtvrtého klubu jako hlavní trenér. Farioli se dá považovat za žáka De Zerbiho, pod kterým působil po dobu necelých tří let a podle slov samotného Farioliho to byla práce velmi intenzivní.

Italský trenér Francesco Farioli má v 35 letech zajímavý životopis. Pro Shots Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Viktoria Plzeň

Fotbalisté Viktorie Plzeň rozehráli Evropskou ligu úspěšně, když ze hřiště bundesligového Frankfurtu přivezli minulý týden cennou remízu 3:3. Získaný bod na hřišti jednoho z hlavních favoritů soutěže dodal Západočechům sebevědomí, nyní však potřebují výsledek potvrdit v domácím utkání s Ludogorcem Razgrad. Hru Viktorie i to, co by měla udělat, aby proti bulharskému soupeři uspěla, rozebral pro Livesport Zprávy její bývalý hráč Tomáš Hořava.

Preview Plzeň – Ludogorec. Livesport

V závěru roku 2019 to přišlo jako blesk z čistého nebe. Jednání byla rychlá a konkrétní, trenér Pavel Vrba proto dlouho nepřemýšlel. Po posledním zápase podzimu opustil Plzeň a vydal se na svou druhou velkou zahraniční misi. Kam? Do bulharského Razgradu, kde převzal mocný Ludogorec, dalšího soupeře plzeňské Viktorie v hlavní fázi Evropské ligy.

Pavel Vrba dříve působil v Ludogorci. Profimedia

Mladá Boleslav

V létě kousal vypadnutí s arménským Noahem Ondřej Smetana hodně těžko. Český trenér ve službách Ružomberoku se proti čtvrtečnímu soupeři Mladé Boleslavi představil v předkole Konferenční ligy, ale neuspěl, byť těsně. "Nesmí se jim dát ani kousek místa, takhle nás vyřadili," vzpomíná Smetana v rozhovoru pro Livesport Zprávy a popisuje, co by Středočechům mohlo přinést úspěch.

Smetana se nedávno s arménským klubem střetl. ČTK / imago sportfotodienst / MICHAL FAJT, ZOSPORTU.SK

Byla to senzace a hořký konec pro Ružomberok. I když se slovenské město těšilo na dobrodružství v pohárové Evropě, místo v hlavní fázi Konferenční ligy vybojoval arménský FC Noah. Že jste o něm nikdy neslyšeli? Není divu, má za sebou pouhých sedm let existence. A ve čtvrtek jej čeká velká sláva. První památný zápas sehraje jeden z nejmladších fotbalových klubů vůbec proti Mladé Boleslavi.