Pyšný na výkon týmu, ale zklamaný z výsledku. V takovém rozpoložení přišel před kamery Nova Sport 5 trenér Slavie Jindřich Trpišovský (48). Sešívaní v utkání Evropské ligy po dobrém výkonu prohráli v Bilbau 0:1. "Výsledek není dobrý, ale ve všem jsme jinak byli lepší. Odehráli jsme povedený zápas s nepovedeným výsledkem," poznamenal slávistický kouč.

Pražané odehráli na půdě favorita dobré utkání. Snažili se být aktivní, soupeře tím hodně zaskočili. "Chybělo nám trocha štěstí, třeba u střely Micheze, byla tam šance Chorého. My jsme dostali gól po tečované střele, ale jinak tým pracoval skvěle do defenzivy," komentoval dění na trávníku Trpišovský.

Právě s ohledem na slušné představení kouče mrzelo, že jede český vicemistr domů bez bodu. "Je to smutný, Výkon jsme podali výborný, ale je hořké, že nemáme ani bod," posteskl si. "Tým o moc víc udělat nemohl. Někdy je fotbal takový, že odvedete maximum a nedá vám ani bod."

Trpišovský vysvětlil, proč v základní sestavě chyběl tradiční bijec Tomáš Chorý. "Od zápasu s Ukrajinou má drobný problém. Po tréninku ve středu se mu to ozvalo. Hrát mohl, ale chtěli jsme do hry dostat Mojmu Chytila," konstatoval kouč Slavie.

Problémy naopak nepustilo do hry oporu Tomáše Holeše. "Měl střevní problémy, dvacet hodin nevylezl z pokoje. Stejně na tom byl i Zimič, ale ten se vyležel a šel to zkusit," objasnil kouč. "V defenzivě zahrál skvěle Bóřa, který se zasunul do obranné čtyřky," dodal.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Slavia tedy padla na hřišti, kde se bude hrát finále Evropské ligy. Když se reportér zeptal, zda si sešívaní schovávají dobrý výsledek až na finále, Trpišovský se pousmál. "Kéž by. Když budeme hrát takhle jako dnes, tak se nemusíme nikoho bát."