Vyprodaný Eden požene Slavii za prvním místem ve skupině EL, postup do osmifinále je blízko

Fotbalisté Slavie ve čtvrtek proti Servette Ženeva odehrají závěrečný šestý zápas skupiny Evropské ligy. Pražané už po minulém kole získali jistotu postupu do vyřazovací fáze a nyní mohou stvrdit premiérový triumf ve skupině, který znamená účast v osmifinále. Tabulku vedou o dva body před AS Řím a případné vítězství jim bez ohledu na výsledek italského týmu v souběžném utkání vynese první místo. Červenobílí se pokusí navázat na výhru 2:0 z Ženevy ze zářijového úvodního duelu.

Pražané před dvěma týdny po obratu a gólu v nastavení zvítězili v Tiraspolu 3:2 a připsali si čtvrtou výhru z pěti duelů ve skupině. Osamostatnili se v čele a jsou blízko postupu přímo do osmifinále. Tým na druhém místě začne jarní fázi o kolo dříve. Servette už jistě skončí na třetí příčce, která znamená přesun do vyřazovacích bojů v nižší Evropské konferenční lize. Slávisté si v pohárech zahrají na jaře potřetí za poslední čtyři sezony.

"Čekali jsme, že to do posledního kola bude souboj o lepší skóre. Teď to je jasně postavené tak, že když doma vyhrajeme, jsme první ve skupině. To bych považoval za mimořádný úspěch," řekl asistent trenéra Jaroslav Köstl, který v Tiraspolu nahradil Jindřicha Trpišovského. Hlavní kouč kvůli zlomenině nosu zůstal v Praze, ale v dalších zápasech se už na lavičku vrátil.

Tabulka. (13.12.) Livesport

"Můžeme poprvé postoupit z prvního místa. Možná by nás čekal lehčí soupeř, ale to si nejsem úplně jistý. Je to velká motivace, hlavně ten přímý postup do osmifinále," prohlásil kapitán Jan Bořil.

Slávistům by mohla stačit k prvnímu místu i remíza, neboť mají o čtyři branky lepší skóre než AS a vyrovnanou vzájemnou bilanci s římským týmem. Pokud soupeř ze Serie A v souběžně hraném utkání neporazí Tiraspol, mohou si Pražané dovolit i prohru.

Na startu skupiny červenobílí nad Servette v Ženevě s přehledem zvítězili 2:0 a ovládli i dva vzájemné lednové zápasy v zimní přípravě. Úřadující švýcarský vicemistr se ale v poslední době dostal do formy a od začátku října neprohrál už 12 soutěžních duelů po sobě. V posledních třech Servette remizoval 1:1.

"První místo v kapse ještě určitě nemáme, čeká nás Ženeva, která remizovala s AS Řím. Budeme chtít vyhrát před plným Edenem, těšíme se na to. Bude to vyvrcholení dlouhé evropské cesty," poznamenal Köstl.

Statistiky prvního zápasu hraného v Ženevě. Livesport

Jeho tým od porážky s Plzní vyhrál šest soutěžních duelů za sebou a v české lize mu stále patří druhé místo za obhájcem titulu Spartou. Slávisté budou znovu spoléhat na výbornou bilanci doma. V Edenu prohráli jediný z posledních 29 soutěžních zápasů a v této sezoně tam zvítězili ve všech čtyřech pohárových utkáních při skóre 13:0.

Servette naopak ve třech zápasech na české půdě v soutěžích UEFA nezvítězil. V roce 2001 v Poháru UEFA na hřišti Slavie remizoval 1:1, což mu díky domácí výhře stačilo k postupu. Pražany požene vpřed vyprodaný stadion.

"Čeká nás velmi náročný venkovní zápas. Slavia už v prvním utkání ukázala, jak silný soupeř je. Bude to pro nás komplikované, protože Slavia hraje o první místo a my budeme oslabeni o některé hráče," řekl na tiskové konferenci trenér Servette René Weiler.

"Jsme v dobré pozici, máme jistý postup do jarní fáze pohárů, ale chceme získat co nejvíce bodů. O víkendu nás čeká zásadní zápas v domácí lize, ale zítřejší utkání je pro nás neméně důležité. Půjdeme do toho naplno a těšíme se na hezký zápas," dodal padesátiletý kouč, který v roce 2016 vyřadil Slavii v kvalifikaci Evropské ligy s Anderlechtem Brusel po dvou výhrách 3:0.