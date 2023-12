Mourinho se po remíze se Servette pustil do hráčů, Evropskou ligu prý neberou vážně

Zatímco fotbalisté pražské Slavie bojovali v Tiraspolu až do posledních minut, aby vyválčili vítězství 3:2, jejich hlavní konkurent v boji o vítězství ve skupině Evropské ligy překvapivě ztratil body na hřišti švýcarského celku Servette Ženeva. Výsledek 1:1 trenéra AS Řím Josého Mourinha (60) rozlítil.

Mourinhovi svěřenci šli v prvním poločase do vedení díky gólu Romela Lukakua, ale švýcarský tým krátce po přestávce srovnal zásluhou Chrise Bedii. Po remíze zůstalo římské AS na druhém místě tabulky skupiny G, jenže nyní má dvoubodovou ztrátu na pražskou Slavii.

Což znamená, že mu osud přetahování se o první příčku vyklouzl z rukou. "Opravdu tomu nerozumím. V Lize mistrů jsem odtrénoval 150 zápasů – byla to daleko důležitější utkání – a přesto moje motivace zůstala stejná i pro tenhle zápas. Jenže se mi zdá, že někteří hráči, kteří nemají tolik zkušeností z pohárové Evropy, těmto duelům nedávají takovou váhu," kroutil hlavou portugalský trenér.

Římané sice měli míč víc času na svých kopačkách, daleko aktivnější ve střelách na branku byl však domácí celek. Poměr 6:2 vystihuje jeho zaujetí. "Jsou to pokaždé ti samí kluci, kteří jsou soustředění po celých 90 minut, ať se hraje jakýkoliv zápas. Nemusím je jmenovat. A pak jsou tací, kteří mají v těchto zápasech trochu jiný a hlavně povrchní přístup," zlobil se Mourinho.

Italský tým ukolébalo poločasové vedení, i proto přišel trest v podobě vyrovnání. Hráči Servette skórovali už po pěti minutách po návratu na trávník. "Je škoda, že jsme v šatně neměli o přestávce kameru, protože byste viděli, co hráčům vtloukám do hlavy. Upozorňuji je na to, že do druhého poločasu proti týmu, který doma prohrává 1:0, musí vstoupit naprosto nekompromisně. Jenže právě tenhle moment zápasu jsme brali příliš na lehkou váhu," dodal bývalý manažer Chelsea, Manchesteru United či Realu Madrid.

Tabulka skupiny G. Livesport

Pokud Římané skončí ve skupině druzí, půjdou do akce o kolo dřív než první tým skupiny, jímž je momentálně pražská Slavia. Ta by skočila do play off přímo v osmifinále, AS by o něj teprve musel bojovat v úvodním kole vyřazovací fáze.

Navíc se dostane do osudí týmů, na něž může čekat při losu osmifinále soupeř ze třetího místa skupiny Ligy mistrů. "Nemyslím, že by to v play off byla katastrofa. Samozřejmě to bude těžké, ale také motivující. Zažijeme další velký evropský večer na zaplněném stadionu," hledal pozitiva zkušený trenér.

Poslední zápas skupiny Evropské ligy hraje AS Řím doma 14. prosince se Šeriffem Tiraspol. Slavia si může pojistit první místo v tabulce ve stejný čas v domácím utkání se Ženevou. Pokud AS nevyhraje o víc než čtyři góly, bude k němu sešívaným stačit i remíza.