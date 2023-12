Prostor Jana Morávka: Slavia udělala pro český fotbal hodně, Ligu mistrů si zaslouží

Nastal soudný týden pro český fotbal. Pokud vše klapne a dopadne dobře, budeme mít na jaře tři pohárové zástupce. Byl by to za mě obrovský úspěch. A jen to ukazuje, že jde česká špička nahoru. Po letech dominance Slavie je dobře, že se zvedla i Sparta a pod trenérem Brianem Priskem dává její cesta smysl.

Pro český fotbal je obrovsky pozitivní, že vše spěje k tomu, abychom měli tři účastníky v jarní fázi evropských pohárů. Byl by to velký úspěch, který by se měl náležitě ocenit, protože když se podíváme do historie, tak je to opravdu výjimečná záležitost.

To, jakým způsobem například Plzeň zvládla předkola a následně i skupinu Evropské konferenční ligy, klobouk dolů. Přitom měla nepříjemné soupeře, Dinamo Záhřeb považuji za velmi silný klub a Viktoria s nimi neztratila ani bod. Do karet jí nehrálo ani cestování za zápasy. Pochvalu si zaslouží i Slavia, která měla rovněž nevyzpytatelnou skupinu a nakonec ji zvládla celkem s přehledem.

Sparta má svoji skupinu stále nadějně rozehranou. Výhra nad Betisem vlila hráčům do žil novou dávku sebevědomí a vrátila klub zpátky do hry o jaro v Evropské lize. Nicméně Aris doma porazil Rangers, takže závěrečný duel bude pro sparťany těžký.

Tři účastníci jarních bojů v Evropě je ale stále velmi reálná záležitost, což je to nejdůležitější. Na druhou stranu si dokážu představit, že náročný fanoušek chce vidět v Česku zpátky Ligu mistrů. Obzvláště ti, kteří přejí Spartě, či Slavii.

Naprosto takovým úvahám rozumím, protože co se týká atraktivity a příjmů, je to úplně jiný level. Před pár dny jsem si přečetl, že Kodaň má v aktuálním ročníku Champions League vyděláno už přes 40 milionů eur (přibližně miliardu korun), což je fantastické. Pokud by si na podobný obnos peněz sáhl i český klub, jsem si jistý, že by z toho profitovali i ostatní účastníci FORTUNA:LIGY.

Jenže třeba taková Sparta čeká na postup do elitní fáze od roku 2005, což bude za chvíli už 20 let. To je velmi dlouhá doba. Nicméně věřím, že momentálně mají rudí i slávisté dobře nakročeno k tomu, aby se do milionářské soutěže znovu brzy vrátili.

Evropská liga, tabulka skupiny C. Livesport

Někdo může namítat, že české kluby nejsou na takové úrovni, aby hrály LM. Že tam pro ně není místo a Kodaň je spíš ojedinělým případem. Tento pohled ale odmítám, nechtěl bych to vůbec takto vnímat. Pokud se český fotbal chce posunout, musí mít ambici LM hrát. Naší starostí by mělo být, co nám účast v této soutěži přinese. A podotýkám, že se nejedná jen o zápasy se slavnými kluby a peníze. Jsou to především zkušenosti pro hráče. A reklama českého fotbalu jako takového. Účast v Lize mistrů posune tým i hráče do úplně jiné dimenze.

Durosinmi ve stopách Muaniho?

Sami jsme to mohli sledovat na příkladu Slavie, která měla období, kdy díky tomu úspěšně prodávala hráče do Evropy a také dokázala držet krok v pohárech s věhlasnými soupeři. Ať už to bylo v Lize mistrů, nebo následně v Evropské lize.

To je třeba věc, která Spartě a Plzni v posledních letech trochu scházela. Jasně, prodali se Hložek, Hancko nebo Čvančara, ale přestupová linka z Edenu byla žhavější. V případě Sparty se můžeme bavit o tom, zda prodávat hráče nepotřebuje, protože má movitého majitele. Je jasné, že si pak může dovolit některé nabídky odmítat, ale na druhou stranu nevypadá zvenčí dobře, když klub oznámí ztrátu, která se pohybuje ve stamilionech. Vždycky dělá lepší dojem, když se kluby chlubí pozitivní bilancí.

Pavel Šulc patří k příjemným plzeňským překvapením této sezony. Profimedia

V Plzni byl zase poněkud jiný problém – nebyli hráči, které by mohla zpeněžit. Po příchodu trenéra Koubka je jich tam plno. Bavíme se o Hranáčovi, Dwehovi, Šulcovi, Durosinmim a další čekají na šanci. Jsou to mladí kluci a zápasy v pohárech je ještě více posunuly a ukázaly. Například o Durosinmim se v Německu píše ve spojitosti s Frankfurtem jako o hotové věci, měl by jít ve stopách Kola Muaniho, který přestoupil do PSG. Další by jej mohli časem následovat.

Obraz českého fotbalu tady v Německu ale stále není na takové úrovni. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že se o nás Němci moc nestarají. Vlastně je zajímámé pouze v okamžiku, kdy přichází nějaká přímá konfrontace nebo do Bundesligy přijde český hráč. Naposledy tu velký dojem udělala Slavia, když hrála vyrovnané zápasy s Dortmundem. Za to měla obrovský respekt, ale i to časem vyprchá.

Sparta zvyšuje tlak na Slavii

Přijde mi, že ani hráči z české ligy německé kluby moc nelákají. Sem tam se mě známí zeptají na nějakého hráče, ale vesměs to stejně končí tím, že se zaměří na hráče jiné národnosti.

Takto jsem třeba do Augsburgu doporučoval Patrika Schicka, když hrál ještě v Bohemce. Říkal jsem o něm vedení, ať se na něj podívají, že v něm něco je. Nešli do toho. A jak to dopadlo, všichni víme. Patrik nabral směr Itálie a poté už byl pro klub velikosti Augsburgu nedosažitelný.

Ale zpátky k českým šancím v evropských pohárech. Paradoxně nejblíže účasti v Lize mistrů je nyní Slavia. Pokud si vítěz Ligy mistrů zajistí účast v domácí soutěži a sešívaní vyhrají titul, šance na přímý postup je obrovská. Pak už by jen záleželo na Šachtaru a Basileji, jak by dopadly ve svých ligách. Právě tyto dva celky mají lepší klubový koeficient v evropských pohárech než Pražané. Pokud by si nezajistily Ligu mistrů v domácí soutěži a Slavia by byla českým mistrem, slaví v příští sezoně přímý postup do základní skupiny.

To by byl mazec! Když jsem se tuto informaci dozvěděl, obrovsky mě to překvapilo. A musím říct, že to Slavii přeji. Zasloužila by si to za své výkony v Evropě. Objektivně řečeno si to z té české pohárové trojice zaslouží momentálně asi nejvíc, protože v posledních letech udělala pro český fotbal a jeho koeficient spoustu práce.

Druhým dechem ale dodávám, že to je velmi těžká výzva. Sparta vypadá silně, je asi ještě lepší než v minulé sezoně. O to větší tlak na Slavii bude, když ví, o co reálně hraje. Když to hodně zjednoduším, tak Sparta počítá s tím, že v případě titulu půjde znovu do předkola, ale slávisté před sebou mají vidinu přímé účasti. Vidíte ty soupeře, velké zápasy, peníze… To se vám do hlavy zkrátka dostane.

Ale nebojím se, že by to slávisty mělo rozhodit. Mají zkušený tým včetně trenérů a se Spartou si to rozdají na férovku.