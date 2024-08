Vysněné United máme doma, zářil Kalvach. Plzeň si přeje sahat v EL po bodech

Fotbalisté Plzně jsou nadšení, že se jim splnilo přání a v hlavní fázi Evropské ligy přivítají slavný Manchester United. Doma v Doosan areně budou hostit také San Sebastian, Ludogorec Razgrad a Anderlecht Brusel, ve venkovních zápasech nastoupí proti Frankfurtu, PAOK Soluň, Dynamu Kyjev a Bilbau. I když Západočeši budou čelit čtyřem soupeřům z elitních lig – dvěma ze Španělska a po jednom z Anglie a Německa, věří, že budou konkurenceschopní a získají nějaké body.

"Dostat Manchester bylo moje přání. Jsem rád, že můžeme tak věhlasného soupeře v Plzni uvítat. Manchester nepřijíždí každý rok, takže je to na tom losu asi to nejatraktivnější. Je to skvělý dárek pro naše fanoušky a bude to nepochybně fotbalový svátek," uvedl v klubovém vyjádření pro média trenér Viktorie Miroslav Koubek.

Duelu s trojnásobným vítězem prestižní Ligy mistrů a šampionem Evropské ligy z roku 2017 se nemůže dočkat ani záložník Lukáš Kalvach. "Vysněné United máme doma, což je super pro naše fanoušky. Na to se těším asi nejvíc, to je největší jméno. Ale všichni ti soupeři jsou zajímaví a řekl bych, že i hratelní, abychom předvedli co nejlepší výkony a udělali nějaké body," uvedl Kalvach.

Západočeši mají těžký los, přesto věří, že mohou uspět. V novém formátu, hraném jako jedna ligová soutěž, projde do jarní vyřazovací fáze 24 z 36 účastníků. "Evropská liga nenabízí snadné soupeře, všechno jsou to kvalitní protivníci. Španělské týmy, bundesliga, horké prostředí v Řecku. Velké výzvy, musíme se na to perfektně připravit," podotkl Koubek.

"Já to beru tak, že každý takový zápas je pro mužstvo studijní materiál, konfrontace a hráče to posouvá dopředu. Výsledek je jedna věc, to je složité, i když věřím, že se nám nějaké výsledky určitě podaří uhrát. Ale hlavně z toho čerpám já i mužstvo a posouvá nás to," doplnil nejstarší trenér české ligy, který v neděli oslaví 73. narozeniny.

Viktorii dovedl do hlavní fáze podruhé za sebou, v minulé sezoně postoupila až do čtvrtfinále Konferenční ligy. "Je to zase o stupínek výše, více sledované. Určitě to pro nás bude velké měřítko. Naším cílem bude se dobře připravit a uhrát co nejvíce bodů," uvedl Kalvach, kterého dnes trenér Ivan Hašek povolal do české reprezentace.