Obránce Slavie David Zima (23) věří, že na kanonýra Frankfurtu Omara Marmoushe (25) bude ve čtvrtečním utkání Evropské ligy platit důraz, agresivita a koncentrace v obraně. Pražané nastoupí na stadionu Eintrachtu po předchozí porážce v Bilbau a reprezentační zadák na tiskové konferenci uvedl, že tentokrát už lídr české ligy potřebuje bodovat.

Jedním z hlavních Zimových úkolů bude uhlídat egyptského kanonýra Marmoushe, který je v německé lize s deseti trefami druhý v tabulce střelců. O gól víc má Harry Kane z Bayernu Mnichov.

"Nevím, jestli bych na něj chystal speciální recept. Bude platit to, co platí na všechny hráče, důraz, agresivita a koncentrace v obraně. Samozřejmě kvalita jejich hráčů je daleko vyšší než těch v české lize. Ale myslím si, že máme dost zkušeností na to se s tím poprat a vědět, jak proti nim hrát," řekl rodák z Olomouce, jenž den po zápase oslaví 24. narozeniny.

Preview zápasu Frankfurt – Slavia

Preview zápasu Eintracht Frankfurt – Slavia Praha. Livesport

Slavia má v Evropské lize po třech kolech čtyři body, Frankfurt o tři víc. Navíc aktuálně okupuje třetí místo Bundesligy. "Nevím, jestli pro nás bude zápas s Eintrachtem nejtěžším na podzim v Evropské lize. Spíš bych ho označil za nejdůležitější. Po velice dobrém výkonu v Bilbau jsme nezískali ani bod, takže tentokrát potřebujeme bodovat. Dáme do toho všechno," uvedl stoper Slavie.

Frankfurt demonstroval sílu také o víkendu, kdy rozstřílel Bochum 7:2. "Já jsem utkání neviděl. Soustředili jsme se na Hradec (Slavia tam remizovala 1:1). Když jakýkoliv tým dostane sedm gólů, tak je to hodně a je úplně jedno, v jaké lize to je. Útočníci Frankfurtu jsou kvalitní, ale není to nic, s čím bychom si nedokázali poradit, když budeme dodržovat to, co jsme si řekli," mínil Zima.

Slavia je zatím v Evropské lize sedmnáctá, sledovat situaci ve společné tabulce pro 36 týmů není právě snadné. "Úplně to nepropočítávám, ale když jsme nezvládli poslední zápas, tak chceme, jako každý tým, urvat ten následující. Soustředíme se na tohle utkání a chceme urvat co nejvíc bodů bude možné," dodal reprezentační stoper.