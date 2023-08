Je tu nová éra, ve které chceme bojovat o všechny trofeje, hlásí Arteta

Trenér Arsenalu Mikel Arteta (41) na tiskové konferenci před zápasem s Manchesterem City v rámci Community Shield prohlásil, že jeho tým je odhodlaný v nové sezoně bojovat o všechny trofeje. Zároveň potvrdil, že se složením kádru je spokojený, což ovšem neznamená, že by nemohl být ještě doplněn.

V minulé sezoně to dlouho vypadalo, že Arsenal by mohl poprvé po letech získat titul, když po většinu ročníku neúnavně čelil Manchesteru City, který ale nakonec získal třetí titul v nejvyšší soutěži v řadě a poprvé ovládl Ligu mistrů. "Kanonýři" měli až do poloviny března před svěřenci Pepa Guardioly osmibodový náskok, ale na konci dubna o něj přišli.

Před začátkem nové sezony jsou odhodláni vrátit se ještě silnější a pomstít se svým soupeřům za všechna zklamání. Rádi by začali už v neděli ve Wembley. Arteta byl v letech 2016-2019 asistentem v City, poté převzal otěže v severolondýnském klubu a hned ve své první sezoně ho dovedl k trofeji FA Cupu.

"Jsem nadšený, že hrajeme o zisk trofeje. Budeme hrát proti týmu, který na naší cestě potřebujeme porazit," řekl Arteta novinářům.

Arsenalu se navíc díky druhému místu v Premier League podařilo kvalifikovat do Ligy mistrů poprvé od sezony 2016/17. Španěl prohlásil, že chce, aby jeho tým navázal na loňský úspěch a posunul se na ještě vyšší úroveň.

Nová éra a v ní boj o každou trofej

"To je to, co chceme – novou éru Arsenalu, ve které budeme bojovat o každou trofej. Musíme to dokázat. To, co se nám podařilo loni, na zisk velkého titulu nestačilo. Proto musíme být lepší," navázal kouč Arsenalu.

Arsenal v létě doplnil svůj mladý tým o Declana Rice, Kaie Havertze a Jurriena Timbera. Šéf lavičky ale zdůraznil, že práce ještě zdaleka nekončí. Stále se snaží posílit možnosti týmu. Severolondýnský celek je navíc stále spojován s příchodem brankáře Brentfordu, který je David Raya.

Zápasový program fotbalistů Arsenalu. Livesport

"Jsme v procesu budování týmu. S mužstvem, které máme, jsme určitě spokojení. Chceme mít v týmu zdravou konkurenci a pracujeme na tom," uzavřel Mikel Arteta před výkopem Community Shield.

Preview zápasu Manchester City - Arsenal (17:00)