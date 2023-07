Arteta je spokojený s novými podpisy Arsenalu. Nevyloučil další doplnění týmu

Trenér londýnského Arsenalu Mikel Arteta (41) prohlásil, že je velmi spokojen s tím, s jakou rychlostí pracoval v létě klub na přestupovém poli. Španěl, který Arsenal vede od konce roku 2019 zároveň dodal, že je možné, že ještě dojde k doplnění kádru.

Arsenal v sobotu podepsal smlouvu s Declanem Ricem z West Hamu United za 105 milionů liber. Hvězdný anglický záložník byl po Kaiu Havertzovi a Jurrienu Timberovi třetím důležitým podpisem v tomto přestupovém období.

"Každý podpis, který jsme učinili, přináší týmu něco navíc," řekl Arteta novinářům před středečním přátelským zápasem Arsenalu, který klub ve Washingtonu odehraje proti souboru hvězd zámořské MLS.

"Jsme nadšení hlavně proto, že jsme přivedli přesně ty hráče, které jsme chtěli. Navíc na podpisy došlo včas a oni se tak mohli rychle začít začleňovat do týmu," vysvětloval žurnalistům. "Teď máme nějaký čas na přípravu a naše posily zase na to, aby ukázaly, co dovedou," dodal.

Na otázku, zda by mohlo dojít k dalším podpisům před uzavřením přestupového okna 1. září, Arteta odpověděl jasně.

"Uvidíme, stále máme dost času a od některých našich hráčů se toho hodně očekává. Budeme ostražití, pořád je čas něco udělat, a to platí i pro možné odchody," řekl Arteta.

Arsenal zahájí novou sezonu 12. srpna doma s Nottinghamem Forest.