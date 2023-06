Man. City – Man. United. Poslední tři bitvy: De Bruyneho show i nejgólovější derby historie

Pavel Křiklan

Finále FA Cupu, nejstarší fotbalové soutěže na světě, obstarají vůbec poprvé manchesterští rivalové. Novopečení angličtí šampioni City budou týden před útokem na triumf v Lize mistrů usilovat o svou druhou letošní trofej, United ji zase mohou přidat k nedávnému zisku Ligového poháru. Jaké byly jejich poslední tři vzájemné duely?

Střely na branku: 10:2.

Hosté přijeli k zápasu se skvělou bilancí tří vítězství na stadionu Citizens po sobě (ostatně v té době ze 17 posledních derby vyhráli domácí jen třikrát), jenže město se odělo do blankytně modré. A to zejména díky belgickému záložníkovi Kevinu de Bruynemu, který v prvním poločase dal dva góly a ve druhém na třetí přihrál. Podtrhl tak svou střelecky nejúspěšnější sezonu v Premier League (15 branek ve 30 zápasech).

A především udržel kurz týmu ve směru titul. Naopak městští sokové po osmi duelech v lize padli a právě to bylo jedním z důvodů, proč nakonec nezvládli boj o místo v Lize mistrů. Jejich nejlepší střelec Cristiano Ronaldo nenastoupil kvůli zranění, ovšem místo aby fandil spoluhráčům z tribuny, odletěl domů do Portugalska. Začátek jeho konce na Old Trafford…

První poločas: 4:0.

Impozantní představení, s devíti trefami gólově nejbohatší v historii vzájemných utkání. Králem v pořadí 187. manchesterského derby se přitom stal jeho nováček: Nor Erling Haaland. K hattricku přidal ještě dvě asistence Fodenovi, jenž se také zapsal mezi střelce třikrát. A raketovým tempem překonal rekord uznávaného anglického útočníka Michaela Owena v nejrychleji dosažených třech hattricích.

Zatímco někdejší hvězda Liverpoolu na předešlé maximum potřebovala 48 zápasů, Haaland to zvládl za osm! Zato United si léčili šrámy na duši. Od začátku sezony 2020/21 inkasovali v první půli čtyři góly už počtvrté, což byla nejhorší bilance v lize. V jejich sestavě chyběl Ronaldo, kouč Ten Hag jej podle svých slov chtěl ušetřit ponížení a nasadil jiné náhradníky.

Zákroky brankářů: 0:1.

Citizens se zkraje nového roku dostali do útlumu. Domácí remíza s Evertonem, vyřazení z Ligového poháru v Southamptonu a teď prohra s United. Vypadalo to, že Arsenal míří za titulem. Guardiolovu týmu přitom zápas vypadl z rukou. Ve druhé půli byl lepší a zásluhou hlavičky Jacka Grealishe, jenž byl na trávníku v tu chvíli pouhé tři minuty, se po hodině hry dostal do vedení.

Jenže domácí měli Marcuse Rashforda, jenž si přivezl vynikající formu z mistrovství světa v Kataru. V závěru zakončil bleskový obrat během čtyř minut a vsítil svůj osmý gól v sedmi utkáních. Rudí ďáblové se tak mohli radovat z prvního domácího vítězství nad Citizens po necelých třech letech. A gólman De Gea k tomu nepotřeboval udělat jediný zákrok…