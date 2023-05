Události Premier League: Famózní Kane i 39 trenérů aneb rekordní čísla sezony

Od Erlinga Haalanda (22), který šestatřicetkrát rozpáral obrany soupeřů, přes nenápadně působivé tažení Harryho Kanea (29) až po naditou peněženku Chelsea, která Blues umožnila přestupy za astronomické částky. Uplynulá sezona Premier League přinesla kromě dramatického boje o titul i záchranu i řadu rekordů, Livesport Zprávy na ně nahlédly optikou čísel.

Dominantní Haaland

Fotbaloví příznivci věděli, že v útoku Borussie Dortmund válí jistý Erling Haaland, který sází góly jako pekař housky. Jeho přestup do Manchesteru City vzbuzoval naděje, ovšem málokdo mohl tušit, že norský kanonýr bude tak dominantní.

Haaland ve své premiérové sezoně v nejlepší lize světa nastřílel fenomenálních 36 branek ve 35 ligových vystoupeních a k nim přidal i osm asistencí. Na to, že mu v létě bude teprve 23 let, jde o neskutečná čísla.

Haaland se ve své první sezoně v Premier League stal jejím mistrem i králem střelců. Opta by Stats Perform / AFP

Už dvě kola před koncem stihl překonat Mohameda Salaha, který v novodobé historii Premier League posbíral 32 gólů ve 38 zápasech, a záhy strčil do kapsy i společný rekord Alana Shearera a Andyho Colea, kteří v polovině 90. let nastříleli 34 gólů. To se soutěž ještě hrála na 42 zápasů.

Navzdory šestitýdenní přestávce kvůli zimnímu mistrovství světa se Haaland stal prvním hráčem v historii anglické nejvyšší soutěže, který nasázel 20 gólů už do konce kalendářního roku.

Do února překonal rekord Sergia Agüera v počtu ligových gólů v jedné sezoně za Manchester City, který Argentinec stanovil 26 brankami v ročníku 2014/2015.

Haaland slaví gól do sítě Arsenalu AFP

Kdyby norský zabiják nebyl z rozhodnutí kouče Pepa Guiardioly v některých částech ročníku takticky střídán nebo neodpočíval, dost možná by se přiblížil absolutnímu anglickému rekordu v počtu gólů, který drží Dixie Dean, jenž v ročníku 1927/28 skóroval třiašedesátkrát.

A protože Haaland si před sebe rád klade velké cíle, má pro příští sezonu o motivaci postaráno.

City dorovnali United

Když už jsme u Manchesteru City, ten třetím po sobě jdoucím titulem vyrovnal rekord městského rivala United v počtu triumfů v Premier League v řadě.

Manchester City získal titul potřetí v řadě. AFP

United se to podařilo dvakrát, nejprve v sezonách 1998/99 až 2000/01 a poté znovu v období 2006/07 až 2008/09. City budou v závěru sezony usilovat i o zopakování tehdejšího treble Rudých ďáblů.

Pozoruhodný Kane

Přestože Tottenham má za sebou další chmurný ročník zakončený nelichotivým osmým místem, hvězdný útočník Harry Kane opět prožil mimořádně plodnou sezonu. V Premier League se trefil třicetkrát, což se mu podařilo již podruhé.

Stal se tak prvním hráčem, který nasázel 30 a více branek ve dvou různých sezonách, ačkoli v obou případech mu unikla Zlatá kopačka pro krále střelců. V sezoně 2017/18 mu ji s 32 brankami vyfoukl Mohamed Salah a letos Haaland.

Kaneova ligová produktivita byla opět působivá. Livesport

Kane překonal i rekord Jimmyho Greavese v počtu gólů za Tottenham, který činil 267 a nyní je na čísle 280. Se 213 brankami se rovněž stal druhým nejlepším střelcem v historii Premier League, když předčil Waynea Rooneyho (208) a dotahuje se na Alana Shearera (260).

Dal i nejvíc gólů hlavou (10) v sezoně, stal se prvním hráčem, který vstřelil 100 branek v domácích i venkovních zápasech, skóroval v nejvyšším počtu zápasů v jednom ročníku (26 utkání), stal se nejproduktivnějším střelcem Boxing Day v historii ligy (11 gólů) a také nejlepším střelcem závěrečného kola (11 gólů).

A jen tak pro úplnost, je z něj i nejlepší střelec anglické reprezentace v historii (55 gólů). Pozoruhodná čísla.

Výprask Bournemouthu

Liverpool na konci srpna znemožnil Bournemouth, na Anfieldu ho rozstřílel 9:0 a vyrovnal tak rekord v nejvyšší výhře v historii Premier League.

Rekordní zápas z loňského srpna. Opta by Stats Perform

Stejným výsledkem zdolal Manchester United Ipswich (1994/95), Leicester Southampton (1999/20) a Manchester United taktéž Southampton (2020/21). Výprask 9:0 se tedy v sezoně 2022/23 zrodil počtvrté.

Rekordní změny trenérů

Skončený ročník byl nebývale krutý pro kouče, v Premier League došlo ke 14 změnám na trenérském postu. Chelsea, Leeds a Southampton šly v průběhu sezony dokonce tak daleko, že manažera vyhodily hned dvakrát.

Fanoušci Chelsea vítají před zápasem s Brightonem Franka Lamparda. AFP

Pouze devět z 20 týmů Premier League zakončilo ročník se stejným trenérem, se kterým do něj vstoupilo. Započteme-li i záskok v podobě asistentů, sportovních manažerů či hráčů, ujalo se vedení alespoň jednoho zápasu v Premier League přesně 39 lidí.

Nejvyšší výdaje Chelsea

Více než 300 milionů liber (8,25 miliardy korun) utracených v lednu a 270 milionů liber (7,4 miliardy), které už vynaložila za hráče v létě. Chelsea se postarala o dva ze tří nejvyšších výdajů za přestupové období, jaké kdy byly k vidění. Mezi ně se vměstnalo 292 milionů liber (osm miliard) Realu Madrid z léta 2019.

V anglickém fotbale jde s přehledem o největší útratu v historii.

Curtis Jones z Liverpoolu v souboji s Enzem Fernandezem z Chelsea. AFP

Proto se nelze divit, že Blues překonali britský přestupový rekord, když získali Enza Fernandeze z Benfiky za údajných 106,8 milionu liber (2,9 miliardy).

Poté, co v květnu loňského roku koupilo klub od Romana Abramoviče, utratilo konsorcium vedené Toddem Boehlym za hráče 583 milionů liber (16 miliard korun) a vystřídalo čtyři různé manažery.

Výsledkem byla 12. příčka v Premier League, což je nejhorší umístění Chelsea od sezony 1995/96. A také další důkaz toho, že za peníze si ne vždy koupíte štěstí a úspěch.