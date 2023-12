Haalandovi by mistrovství světa klubů utéct nemělo. Podle Guardioly se brzy vrátí k tréninku

Obavy Manchesteru City, že by Erling Haaland (23) mohl přijít o mistrovství světa klubů v druhé polovině prosince, se zmírnily poté, co Pep Guardiola (52) prozradil, že se hvězdný útočník ve čtvrtek vrátí do tréninku.

Haaland si minulý týden při prohře 0:1 s Aston Villou přivodil zranění nohy, kvůli kterému přišel o zápas na půdě Lutonu, kde City vyhráli 2:1. Norský útočník necestoval s Manchesterem City ani na středeční zápas Ligy mistrů na hřiště Crvené zvezdy Bělehrad, kde už mají obhájci titulu jistou účast v osmifinále soutěže.

City v sobotu hostí v Premier League Crystal Palace a poté odletí do Saúdské Arábie na své první vystoupení na mistrovství světa klubů. Haaland v této sezoně nastřílel 19 gólů ve 20 zápasech v Premier League a Lize mistrů.

"Myslím, že se ve čtvrtek vrátí (do tréninku). Uvidíme, jak se bude cítit. V tuto chvíli nevím, jestli bude hrát proti Crystal Palace. Na příští tiskové konferenci budu možná schopen jeho stav upřesnit," prohlásil Guardiola na úterní předzápasové tiskové konferenci v srbském Bělehradě.

Manchester City se v semifinále mistrovství světa klubů 19. prosince utká buď s mexickým Clubem León, nebo japonskou Urawou Red Diamonds. Finále je naplánováno na 22. prosince v Džiddě.