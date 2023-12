Objeví se příští rok Manchester City v Evropské lize? Poslat ho tam může Girona

Za současné konstalace by se Manchester City objevil pouze v Konferenční lize.

Aktuální pravidla UEFA jsou jasně daná. Pakliže by se ve svých soutěžích v sezoně 2023/24 umístily Manchester City i Girona na příčkách, které zaručují Ligu mistrů, nejprestižnější soutěž Starého kontinentu by mohl hrát kvůli možnému střetu zájmů pouze jeden z nich a ten druhý by se musel spokojit pouze s Evropskou ligou, což je až druhé patro evropského fotbalu.

Jelikož si deset zápasů neporažená Girona ve Španělsku užívá senzačního vedení a současné La Lize vládne před Realem, Atlétikem i Barcelonou, teoreticky se může stát, že se jí za pár měsíců podaří kvalifikovat do Ligy mistrů. Tím spíš, že z Primera División mohou onu lukrativní soutěž hrát hned čtyři kluby a do nejprestižnější evropské klubové soutěže se tak může v příštím ročníku dostat, i kdyby vedení neudržela a propadla se o pár míst.

Girona vládne La Lize (13.12.) Livesport

Jak zaznělo na portálu sportingnews.com, její možný překvapivý posun mezi evropskou smetánku však může výrazně ovlivnit i giganta z modré strany Manchesteru, jemuž na Etihad Stadium vládne pevnou rukou již několik let Pep Guardiola.

Většinový podíl na obou zmíněných klubových adresách totiž náleží stejné vlastnické skupině (City Football Group) a současné předpisy Evropské fotbalové unie neumožňují, aby v jednom ročníku Ligy mistrů figurovaly celky se stejným majitelem.

Manchester City je v současné chvíli až na čtvrtém místě. Livesport

Pokud by si tedy oba týmy ve svých ligách zajistily účast v Lize mistrů, i kvůli tomu, aby se zamezilo jejich hrozícímu vzájemnému zápasu, by se jeden z nich musel odebrat do Evropské ligy.

Právo na věhlasnější a o dvě třídy kvalitnější soutěž ztratí ten klub, který se ve své zemi umístí níže. Kdyby obě soutěže skončily právě teď, dotyčný scénář by čekal trofej obhajující Citizens, kteří jsou nyní v Premier League až na čtvrtém místě.

Vše se ovšem ještě může změnit. UEFA se chce touto záležitostí zabývat již na svém lednovém zasedání.

Kluby z portfolia City Football Group:

Kluby z portfolia City Football Group (1/2) Livesport