Haaland si kritiku neodpustil. Měli jsme mít deset vyloučených hráčů, prohlásil Guardiola

Je možné, že Erling Haaland (23) bude v brzké době čelit disciplinárnímu řízení poté, co si po nedělní remíze Manchesteru City s Tottenhamem (3:3) na sociálních sítích stěžoval na rozhodčího Simona Hoopera (41).

Útočník Manchesteru City byl rozhořčen poté, co rozhodčí v závěru střetnutí Premier League na Etihad Stadium poskytl výhodu a následně ji ukončil. Haaland byl na konci utkání faulován, nicméně se rychle zvedl a přihrál Jacku Grealishovi, který tak mohl postupovat sám na gólmana Spurs. Jenže sudí Hooper výhodu zrušil a následně nařídil "pouze" volný kop.

Haaland byl jedním z několika hráčů City, kteří se na rozhodčího zlobili, a po zápase ve svých protestech pokračoval tím, že na sociální síť X, dříve Twitter, umístil videoklip s incidentem a komentářem "WTF".

Trenér Pep Guardiola o Haalandově příspěvku na sociální síti nevěděl, když po zápase hovořil s novináři, ale s odkazem na reakci norského kanonýra na hřišti připustil, že hněv hráčů chápe.

"Je to normální. Jeho reakce byla stejná jako u ostatních deseti hráčů. Podle pravidel se s rozhodčími nesmí mluvit, měli jsme mít 10 vyloučených hráčů. Je trochu zklamaný. Dokonce i rozhodčí – kdyby hrál za Manchester City, byl by za ten zákrok zklamaný, to je jasné," řekl šéf lavičky City.

Guardiola se snažil svou kritiku mírnit, když v televizním rozhovoru řekl, že nechce "reagovat jako Mikel Arteta", čímž narážel na kontroverzní výroky manažera Arsenalu po listopadovém duelu s Newcastlem.

Na tiskové konferenci dodal: "Já dělám chyby, hráči dělají chyby. Překvapilo mě to, protože v tu chvíli Erling upadl, a když v tu chvíli pískáte, je to v pořádku. Ale když se hráč postaví, pokračuje a rozhodčí udělá to gesto, aby se hrálo dál, a teprve poté, co přihraje, přeruší hru... To se mi nelíbí. Nechci ho kritizovat."

"U postranní čáry někdy ztratím hlavu a gesta nejsou správná, ale za ty roky, co jsem manažerem, nejsem ten, kdo by to komentoval, když emoce opadnou," uzavřel Guardiola.