Kluci se omlouvají z práce. Nemůžeme si dovolit ligové podmínky, zní z Líšně

Druholigová stálice. Líšeň se roky drží na špičce ligy a ani v příští sezoně ji nebude chtít opustit. K tomu by mohl pomoct nový systém se třemi stopery, který týmu ordinuje trenér Milan Valachovič (55), který hovoří mimo jiné o nových hráčích i o tom, jak jeho svěřenci musí v přípravě chodit do zaměstnání.

V přípravě dva zápasy proti profíkům, dvě výhry, navíc to nebyli žádní béčkový soupeři. Panuje spokojenost?

"Jsme rádi, že jsme vyhráli, ale pořád jsou to jen přípravné zápasy. My i naši soupeři točíme dvacet hráčů, takže jsou tam věci, které chceme vidět, ale i kterých se chceme zbavit. To je ale důvod, proč takové zápasy hrajeme."

Opava je konkurent ve druhé lize, Zlín je z ligy. Existuje nějaký klíč, podle kterého hledáte soupeře?

"Řekl bych, že máme stálé soupeře. Třeba v zimě, kdy je zápasů víc, máme takové stálé soupeře jako Slovan Bratislava, Skalica, Baník Ostrava. A domlouváme se i na léto. Mezi to se snažíme dát i něco nového. Hráli jsme se Sankt Pöltenem, Mattersburgem. Snažíme se to zpestřit. Loni se nám to podařilo Slavií, s tou jsme si vybudovali za předchozí roky kredit. Setkali jsme se i se Spartou."

Jak vlastně v týmu, v jehož kádru jsou pracující kluci, probíhá příprava?

"Samozřejmě musíme pracovat s tím, že kluci chodí do práce, mají nějaké zkrácené úvazky. My trénujeme jen odpoledne, jednou týdně máme dvoufázový trénink. Na ten se kluci omlouvají z práce. Stává se i, že mezi tréninky jdou někteří na dvě hodiny do práce. Dva kluci od nás pracují na stadionu. Musíme to vše brát v potaz. Nemůžeme trénovat dopoledne jako většina druholigových týmů. Pak si to vynahrazujeme tím, že v každé přípravě jedeme na týden na soustředění. Letos jedeme do Mikulova, kde máme perfektní podmínky na hotelu i na hřištích. Tam se to trochu snažíme dohnat. Na to si ale kluci samozřejmě v práci musí vybrat volna."

Jako většina týmů, i vy máte na začátku přípravy celkem nafouklý kádr, na kolik jmen byste ho chtěl stanovit před začátkem soutěže?

"Počítali jsme to, ve středu nás tam bylo 22, k tomu tři gólmani. K tomu máme i nějaká lehká zranění. Máme teď širší kádr. Ale to je dobře, do týmu jsme chtěli přinést větší konkurenci. Zase jsme se vrhli na kluky z třetích lig, mají velké ambice ještě něco dokázat. V minulosti se nám to podařilo s Janem Silným, Jaroslavem Málkem, Jakubem Kučerou. U nás nemůže nikdo čekat, že bychom dělali nějaké velké nákupy. Ani to není naše cesta."

Zkoušel jste hru na tři stopery. Je to jen nějaký pokus, nebo je to něco, s čím byste rád zaskočil i soupeře v soutěži?

"Vždycky si musíte připravit víc variant, abyste byli variabilní. Když jsem trénoval před lety v Hlučíně, tak už tehdy jsem hrával 3-5-2, takže mně to není cizí. Veškeré materiály jsem si sbíral na stáži v Juventusu. Tam jsem tu myšlenku dostal. Teď to doplňuji inspirací od Guardioly, hodně se nám to líbilo, máme to sestříhané."

Jak těžké je dostat hráče do Líšně. Všem je asi jasné, že finančně to nebude nic extra. Hráče, který by šel jen po fotbalové stránce, už moc nenajdeme.

"Nemůžeme si dovolit hráče, kteří mají nějaké ligové podmínky. V rámci našich možností by to bylo komplikované. Ale hlavně takovým směrem ani nechceme jít. I když nějaké takové jméno zaznělo, tak jsme to nakonec svrhli ze stolu. Z Čech je komplikované dostat hráče k nám. Nemají v podstatě důvod na Moravu chodit. Hráči, které jsem měl vytipované, šli jinam, na Líšeň moc neslyší."

Nenápadná, ale důležitá posila. Tak se může prezentovat Jiří Mezera, borec s ligovými zkušenostmi. Souhlasíte?

"Hledali jsme stopera, který kope levou, takového jsme neměli. Zleva tam hrál Kuba Černín, který má ligové kvality a moc nechápu, že ho ještě nikdo neoslovil, nebo Adam Lacko. Když jsme měli možnost získat právě Jirku Mezeru, tak se nám to do našich představ hodilo."

Zajímavým úlovkem by mohl být Emmanuel Ikechukwu. Je na testech, jak to s ním vypadá?

"Největší překvapení. Na jaře hrál v Karlových Varech, tam se dostal z Istanbulu, nicméně Česko už trochu zná. Moc jsem nevěděl, co od něj čekat, protože když jsme tu měli Afričany na testech, tak ta kvalita nikdy nebyla taková, jakou jsme si představovali. Emmanuel nás ale mile překvapil. Vypadá dobře, velmi zajímavý. Řešíme to s vedením, chceme ho tady udržet."

Líšeň čeká ve zbytku přípravy i rezerva Slavie. Livesport

Oživili jste hned několik mladých fotbalistů, kterým nebylo v první lize přáno. Zařadí se mezi ně i Ibrahim Aldin ze Slovácka?

"Ibrahima sleduju od jeho narození. Svět je malý, s jeho tátou se znám asi třicet let. Chtěli jsme ho už dřív. Byl ve Zbrojovce, v mládežnických reprezentacích, pak na Slovácku. Cíle měl vyšší. Ibi ale potřeboval zesílit, dva roky v MSFL mu hodně pomohly. Chce hrát fotbal, je to Brňák, je adaptovaný. Když jsme tu možnost měli, přivítal jsem to. Je to mladý kluk s velkou touhou, přitom už má dost zkušeností. Hned v prvním zápase dal dva góly, jevil se velmi dobře. Může z něj být zajímavý hráč i pro ligu."

Útočník Raab je mohutným typem hráče. Působil ale na nižších úrovních. Jak velký má potenciál?

"Tito velcí hráči dozrávají později. Je to vysoký útočník, prosazoval se ve třetí lize. Odchovanec Sigmy, byl i v Baníku, hrál za reprezentaci. Bylo vidět, že kvalita třetí a druhé ligy je jiná. Musel se srovnat i s jiným nasazením na tréninku. Je využitelný do fáze hry, kdy budeme nakopávat. Umí se rvát, pro obránce je nepříjemný, něco v něm zkrátka je. Ze třetí ligy k nám došel třeba zmiňovaný Honza Silný – a za dva roky byl v lize. Nikdy není pozdě."

Podobně je na tom i Adam Vlasák. Vlastně další typ k vám – neobroušený diamant. Souhlasíte?

"Je to trochu jiný typ útočníka. Náběhový, rychlostní typ. Bohužel se nám v minulém týdnu zranil, ještě netrénuje. Určitě se ale domluvíme, útočníků moc není. Je to mladý kluk, má čas pracovat, líbí se mu u nás. Pro nás je zase důležité, že dopředu přináší variabilitu."

Vypíchnul byste ještě nějaký příchod?

"Už v průběhu jara jsme pracovali s Nigerijcem ze Slavie, je to mladý kluk, Toyin Mustapha. Byl tři měsíce s béčkem Slavie. Už v zimě s námi byl Ruslan Roziev, reprezentant Uzbekistánu do jednadvaceti let. Pak ale musel domů kvůli vízům, teď se konečně vrátil. Na zkoušku přišel i Tadeáš Koryčan ze Slovácka. Nerad bych zapomněl i našeho dorostence Martina Tauše."

Dost hráčů přišlo, nicméně registrujete i nějaké odchody?

"Smlouva skončila Šimonovi Šumberovi. Minulý týden nás bohužel požádal o ukončení smlouvy Adam Lacko – dodělal vysokou školu, říkal, že má zajímavou práci, navíc musel dojíždět, takže teď zůstane doma na Slovensku a bude hrát v Rakousku. To mě hodně mrzelo, je to vynikající kluk i fotbalista. Ale nechtěli jsme ho držet na sílu."

V týmu je několik zajímavých jmen. Registrujete nějaký ligový zájem?

"Vůbec. Ligový hráč je Adrian Čermák i Kuba Černín. V minulé sezoně jsme měli nejlepší obranu i nejlepšího brankáře. Ale nikdo nebyl ani osloven. Paradoxně byli osloveni jiní kluci z jiných klubů, kteří neměli takové výsledky. Ale dobře pro mě, můžeme pokračovat v práci, kterou jsme začali."

Líšeň se dlouhodobě pohybuje na špičce druhé ligy. Je cílem pro sezonu postup minimálně do baráže?

"Cíle si nedáváme. Každá sezona, ve které jsme nahoře, je pro nás překvapení. Soutěž je neskutečně vyrovnaná, obzvlášť v poslední sezoně. Vždy byl někdo odskočený, ale teď se hrálo až do posledního kola. My byli rádi, že jsme byli po podzimu víceméně zachránění. Mysleli jsme si třeba na sedmé místo, ale po šesti kolech jsme ligu vedli. Rádi bychom se dostali zase do klidných vod. "

Cíle si nedáváte, ale stejně nakonec končíváte nahoře. Je to odraz dobré koncepční práce?

"Je to kluky, které tu máme, jejich charakterem. Dáváme si velký pozor na to, kdo přijde. Po zápasech jezdíme osobně, díváme se, jak se na hřišti chovají, pak s nimi i mluvíme. Neřešíme žádné hráče na zkoušku, hráče máme jasně vytipované. Máme fantastickou kabinu."