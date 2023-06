Nabídky z prvoligových klubů jsem odmítl, vykládá brněnský střelec Řezníček

ČTK

Až šest klubů z první fotbalové ligy sondovalo během krátké letní přestávky situaci kolem brněnského kanonýra Jakuba Řezníčka (35). Ani jeho 19 branek Zbrojovku mezi elitou nezachránilo. Výrazná osobnost klubu přesto zůstane v Brně a pokusí se svými góly přispět k postupu z druhé ligy.

"Měl jsem telefonáty z pěti či šesti prvoligových klubů, které sondovaly moji situaci, ale všechny jsem prakticky odmítl, protože přestup v rámci Česka mi nedává smysl. Zamýšlel bych se jedině nad nabídkou z ciziny, a to kvůli ekonomickému zabezpečení," řekl novinářům na startu dnešní přípravy druhý nejlepší střelec uplynulého ročníku první ligy, který o korunu přišel až v posledním kole zásluhou čtyř gólů slávisty Václava Jurečky.

Řezníčkův střelecký účet se na konci jara zastavil na 98 prvoligových trefách. Ani dvě branky chybějící ke vstupu do Klubu kanonýrů jej ale nemotivují k přestupu. "To bych zase nedával góly tady. Prostě musím udělat všechno pro to, abychom se Zbrojovkou postoupili opět do první ligy, a pak tam snad ty dvě branky dám," konstatoval Řezníček.

Brno spadlo zpět o patro níž po pouhém roce. "Nenapadlo mě, že ještě někdy budu hrát druhou ligu, ale je to realita a musíme se s tím všichni vypořádat a vrátit se," stanovil Řezníček jasný cíl.

V poslední sezoně Řezníček zářil. Livesport

K němu nyní bude tým směrovat nový realizační tým pod vedením trenéra Luďka Klusáčka. "Zatím jsem pod ním nikde netrénoval a nehrál, bude to naše první vzájemná spolupráce," podotkl Řezníček. Týmu už bude chybět záložník Michal Ševčík, který přestoupil do Sparty. "Už jsme bez něho hráli i některé zápasy na jaře, máme tady dost talentovaných kluků, tak tam třeba nového Ševu najdeme," dodal Řezníček.

Zbrojovka buduje po neúspěšné sezoně nový tým, který vedle Ševčíka opustili i hráči na hostování a zatím jej doplnili jen mladíci. Kompletní výstavbu nového kádru by měl mít na starosti nový sportovní ředitel. Podle informací ČTK by se jím měl stát Zdeněk Psotka, který končí jako technický ředitel ve FAČR. Majitel Zbrojovky Václav Bartoněk ale nechtěl tuto informaci komentovat.