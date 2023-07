Nedáme kůži zadarmo, burcuje Bronislav Červenka, kouč nováčka F:NL z Kroměříže

Pro nováčky bývají starty ve vyšší soutěži nečitelné. Buď se na začátku nechytnou, nebo se naopak vyšvihnou. Jeden z těchto scénářů patrně čeká i Kroměříž, která se po letech v MSFL konečně prokousala do druhé nejvyšší soutěže. Na lavičce vše dirigoval někdejší ligový fotbalista Bronislav Červenka (47), jenž promluvil o nestandardní přípravě, spolupráci s Baníkem i své trenérské filozofii.

Od té doby, co v Kroměříži působíte, nebyl tým hůř než čtvrtý. Byla postupová sezona vyústěním dlouhodobé práce?

"Každá práce má na konci nějaké vyústění. U nás se to vyvíjelo postupně. Ze začátku jsme věděli, že na postup připraveni nejsme. Jak hráčsky, tak zázemím. Snažili jsme se sice hrát co nejvýš a bojovat o první místo, ale nebyli jsme nachystaní na postup. Postupně však ambice začaly být větší. Pátý rok to už vyšlo. Mělo to spousty útrap a složitostí, ale nakonec se to zvládlo. Celou dobu jsme chtěli být v MSFL na špici, až se nám to povedlo."

V minulé sezoně jste vstřelili spoustu branek. Je ofenziva tou největší předností?

"Svůj fotbal nemám založený přímo na ofenzivě, spíš na vyváženosti. Vždy jsem byl spíše důslednější na obranu a v ofenzivní části to kluci mají volnější. Nejsou tam přikázané systémové věci, kde se mají pohybovat a podobně. Samozřejmě ví, co mají dělat, ale nechávám to spíše na jejich kreativitě. Finální fáze a koncovka, to už je na nich. Nakonec je to vždy o kvalitě hráče."

Příprava se vám zatím výsledkově nedaří. Jste spokojený alespoň s předvedenými výkony?

"Od začátku přípravy do prvního zápasu máme tři a půl týdne, takže máme vše nastavené tak, aby šlo spíše o kondiční stránku. Začátek byl velmi náročný, teď se dostáváme i do herních věcí. Také byl ovlivněn velkým počtem hráčů, co tu byli na zkoušku. Šlo vidět, že nefungovaly věci, které chcete vidět. Kluci mají jiné návyky a je těžké, aby se během takové chvilky sladili s hráči, co tu byli. Výkony v přípravě zatím nejsou takové, jak bych si představoval. V posledních čtrnácti dnech musíme zapracovat na tom, abychom byli připraveni co nejlíp."

Výsledky přípravných zápasů Korměříže. Livesport

Na první pohled je patrné, že bude potřeba zlepšit obrana. Souhlasíte?

"Šlo o nedostatečnou kondici, ale i systémové chyby. Přišli tři noví kluci do obrany. To, co já chci, mají oni ještě zafixované jinak. Je vidět, že obrannou fázi mají od jiných trenérů prostě nastavenou jinak. Ale to se nedá nic dělat, každý trenér je jiný. Postupně se ale snažíme dbát na to, aby se to dodržovalo. Ale jak říkáte, obranná fáze zatím není vůbec dobrá, musíme to zlepšit. "

Zlobíte se jen na nové, nebo i "své" hráče?

"Není to jen o těch nových. Je to i o tom, aby si hráči z minulé sezony obranu dirigovali, aby pomohli novým. Je to o komunikaci. Pokud vám to neřídí stopeři a vypadnou vám z toho hráči, kteří to v sezoně drželi, je to vždy složitější. Už by to chtělo, abychom trénovali v plném počtu."

Po dvou týmech ze Slovenska jste se potkali třeba s béčkem Sigmy. Ukázal vám ten zápas, o čem druhá liga bude?

"Byla vidět jejich perfektní fyzická připravenost, navíc Sigma má mladé šikovné kluky, kteří jsou dobře vybaveni do rychlosti i kombinace. Ukázalo to, jakým směrem musíme jít. Ale ano, ukázalo to, jak bude vypadat druhá liga. Musíme si to zanalyzovat a být konkurenceschopní. Ukázalo nám to hodně."

Kroměřížští už pilují formu na novou sezonu. SK Hanácká Slavia Kroměříž

Na začátku přípravy se v týmu objevilo jedenáct nových tváří. Jak to s testovanými borci vypadá?

"Tak půl na půl. S některými hráči, co přišli na testy, jsme spokojeni, s jinými méně. Ale těžko se to posuzuje, ti kluci jsou tu s námi pár dní. Každý hráč i tým hraje jinak, takže se to musí projevit, když jdete zase někam jinam. Během týdne se musíte rozhodnout, jestli brát, nebo ne. Nikdy nevíte, jestli náhodou neuděláte chybu. Důležitou roli hraje i to, jak se dokáže hráč přizpůsobit změně a rychle se adaptovat na nové návyky. Ve své kariéře jsem si také zkouškami prošel, vím, že to není jednoduché. Věřím, že si tady někoho necháme a bude to přínos pro všechny strany."

Není tajemstvím, že budete spolupracovat s Baníkem Ostrava. Je to pro vás vítané osvěžení?

"Kluci z Baníku jsou mladí a šikovní, mají ambice. Musíme vyhodnotit, který z nich je připraven na to, aby tu byl. Tedy aby zapadl do kabiny a byl přínosem na hřišti na postech, kde to potřebujeme. Nechceme nikoho brát jen do počtu, ale za tu spolupráci jsem moc rád. Musíme si ale vyhodnotit, kdo zůstane a kdo ne. Současná situace je opravdu nestandardní, je to všechno narychlo, řešíme to za pochodu, takže se může stát, že některé kluky pošleme pryč a znovu je oslovíme třeba v zimě. Je to těžké i pro hráče samotné."

Mluvilo se hlavně o Baníku. Ale například Slovácko také nemá béčko ve druhé lize. Ozvalo se i ono, že by rádo poslalo některé mladíky se otrkat?

"Slovácko zatím ne. Má svůj kádr áčka, se kterým jsou kluci z juniorky. Jsme s nimi v kontaktu, uvítali bychom jejich pomoc. Máme vytipované dva hráče, ale nevím, jestli to klapne, jsou totiž pořád s áčkem. Není vůbec jisté, že z týmu vypadnou. Ale jsme připraveni je oslovit."

Poslední dvě přípravná utkání a pak už Hanáckou Slavii čeká vstup do F:NL. SK Hanácká Slavia Kroměříž

Zkoušíte několik ukrajinských fotbalistů. Jak hledáte nejen je, ale i jiné hráče? Chodí na doporučení?

"Ukrajinské hráče máme přes jednoho agenta, který sem přivedl Oresta Tiahla. Přes něj kluky sondujeme a zkoušíme. Někdy to je horší, někdy lepší. Zatím to vypadá tak, že zůstane jen Orest. Nikoho takového, kdo by nás zaujal, z Ukrajiny zatím nemáme."

S jak velkým kádrem teď vlastně pracujete?

"Kádr je sedmnáctičlenný plus gólmani. Chtěl bych ho posílit zhruba o pět hráčů. Beru, že mezi těmi sedmnácti máme i naše mladíky. Kádr bych chtěl mít kolem dvaadvaceti hráčů plus gólmani."

Start ligy se nezadržitelně blíží. Převládá natěšení, nebo nervozita?

"Těším se! Po těch pěti letech ve třetí lize to bude osvěžení. Sice hodně tvrdé, ale těšíme se. Kluci za tím šli dlouho, osmdesát procent kádru tady drží roky. Šli si za druhou ligou. Chceme ukázat, že jsme postoupili právem a že něco umíme. Je to těžká výzva, ale nemůžeme se jí bát. Chceme být rovnocenným soupeřem."

Bude vám hrát v prvních kolech nováčkovský efekt do karet?

"Jsme nováčci, na těch si chce každý nahnat body. Věřím, že poskládáme tým tak, abychom kousali. Nechci být otloukánkem. Vím, že přijdou těžké okamžiky, že se nemusí dařit, ale určitě nedáme kůži zadarmo."

