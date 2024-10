Za Daridu i Frýdka jsem se v Arisu zaručil, říká Brabec. Život v Soluni si nemůže vynachválit

Už čtvrtou sezonu hájí barvy Arisu Soluň bývalý fotbalový reprezentant Jakub Brabec. Momentálně s klubem vede řeckou nejvyšší soutěž, herně se mu daří a je v druhém největším řeckém městě navýsost spokojený. Ani ve 32 letech se nevzdává naděje na návrat do českého národního týmu, v němž nuceně skončil loni v listopadu po návštěvě olomouckého nočního baru před kvalifikačním duelem s Moldavskem. ČTK to řekl přímo v Aténách, kde se připravoval se svým klubem na středeční pohárové utkání s AEK Atény.

Brabec loni společně s Janem Kuchtou a Vladimírem Coufalem dva dny před závěrem kvalifikace o postup na mistrovství Evropy navštívili noční podnik v Olomouci a po aféře byli z týmu vyřazeni. Zatímco Kuchta s Coufalem se pod vedením nového kouče Ivana Haška do reprezentace vrátili, Brabec zůstal mimo a na ME nominován nebyl.

"Já už to nechci vířit, jen zopakuji, že to byla ode mě hloupost, která mě moc mrzí. O tom není třeba pochybovat. Už to bohužel nezměním, je to prostě součást života. Ale tím, že Kuchtič s Cufem nakonec v národním týmu pokračují, dokazuje, že hlavní je výkonnost a tato aféra už nemá vliv," řekl ČTK Brabec.

Jeho nominace na ME byla dlouho na vážkách, ale Hašek ho nakonec do Německa nevzal a přiznal, že to bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí ohledně nominace. "Mluvili jsme spolu, vím, že se už na aféru v Belmondu nedíval, ale dal příležitost mladším hráčům, co vylétli nahoru," konstatoval Brabec. Situaci bere jako přirozený vývoj, což ale neznamená, že považuje reprezentační kariéru za uzavřenou. "Když mě bude národní tým potřebovat, rád přijedu," řekl rezolutně.

Poslední Brabcovy sezony. Livesport

Možná ta chvíle přichází nyní. Aris vede řeckou ligu, Brabec patří mezi opory a v dosavadních devíti utkáních nechyběl na hřišti ani minutu. "Hrajeme o špici tabulky, na což jsme úplně nebyli zvyklí. Jsem tu maximálně spokojen. Vážím si toho, že si tady váží mě," uvedl Brabec.

S klubem by v lize rád atakoval první čtyřku. Soutěž změnila systém a do nadstavbových bojů o titul postoupí pouze čtyři týmy namísto dosavadních šesti. "Máme konkurenci městského rivala PAOK a tří aténských týmů. Do play off je ještě daleko, ale věřím, že to zvládneme," přál si odchovanec Sparty. Po jeho příchodu do Soluně v srpnu 2021 bylo nejlepším výsledkem třetí místo hned v premiérové sezoně a následná účast v Konferenční lize.

V Arisu má Brabec dva české parťáky. Vladimíra Daridu, který přišel už v lednu 2023, a od srpna Martina Frýdka. Na příchodu obou měl Brabec podíl. "Myslím, že Vláďovi přechod z Bundesligy do Řecka sedl, že něco podobného hledal. Znal jsem i Frýďase a za oba jsem se zaručil, že jsou to hráči na výborné fotbalové i lidské úrovni. Z legrace nám v kabině říkají, že jsme česká mafie," prohlásil s úsměvem Brabec.

Během kariéry v českých klubech hrával mimo jiné za Spartu i Plzeň a v neděli sledoval šlágr mezi těmito kluby, který domácí Západočeši vyhráli 1:0. "Českou ligu hodně sleduji a jsem rád, že výkonnost týmů roste, což potvrzují nejen doma, ale i v evropských pohárech. Myslím, že by česká top trojka přední řecké týmy mohla zdolat zásluhou poctivosti, bojovnosti a taktické vyzrálosti," přemítal Brabec.

Otec tří dětí má v Soluni smlouvu ještě na dva roky a velice rád ji dodrží, nebo i prodlouží, pokud bude v klubu zájem. "Jsme tady s rodinou maximálně spokojeni. V milionové Soluni jsme si zvykli, jsou zde krásné pláže, nejstarší dcera tu chodí do školy, umí anglicky i řecky, další dvě ratolesti i manželka ji v jazycích dohánějí. Kdybych ještě další rok či dva k současné smlouvě přidal, pak by byl návrat do Česka už asi hodně těžký," naznačil Brabec, že by se s rodinou mohl trvale usadit v Řecku.