Po zklamání další pohádka? Neapol pod Contem šlape. Cílem jsou poháry, ve hře je ale i titul

Pod Vesuvem se před sezonou děly velké věci a jedna z nejvýraznějších změn se udála na lavičce tamního celku. Neapole se po ročníku plném zklamání ujal Antonio Conte (55) a jeho kouzla zatím fungují. Klub pod vedením svérázného kouče po 10. kole Serie A drží první místo ligové tabulky a Conte se nebojí mluvit ani o titulových ambicích. "Neschováváme se, chceme splnit sny fanoušků, ale musíme zůstat nohama na zemi," řekl na tiskové konferenci po úterní výhře 2:0 nad AC Milán.

Neapol do veledůležitého utkání vstoupila na výbornou, už v páté minutě se prosadil Romelu Lukaku a těsně před odchodem do kabin zvýšil na konečných 2:0 Chviča Kvaracchelija. Hosté díky tomu navýšili svůj náskok v čele tabulky, druhému milánskému Interu minimálně do středečního večera odskočili na rozdíl sedmi bodů.

Na apeninském poloostrově se tak pomalu začíná spekulovat o tom, zda je tým schopen zopakovat předloňskou senzační jízdu, tehdy ještě pod vedením Luciana Spallettiho, a získat scudetto. Do té doby na něj v Neapoli čekali od roku 1990.

"Nikdo se za nic neschovává. Jen se díváme realisticky na to, co se nám na podzim zatím povedlo. Máme za sebou deset kol a z mého pohledu je to neuvěřitelné, současné výsledky ale nejsou tím nejšílenějším snem, který mám," odpověděl Conte na dotaz, zda podle něho Neapol stále nepatří mezi favority na mistrovský titul.

Klub loni prožil mizernou sezonu, vystřídal několik trenérů a v tabulce Serie A skončil až na devátém místě. Letos se díky tomu může koncentrovat výhradně na domácí scénu a s výjimkou úvodního propadáku na půdě Hellasu Verona (0:3) si vede skvěle, z dalších devíti duelů nevyhrála jen ten na trávníku Juventusu (0:0).

"Musíme jít zápas od zápasu. Mám ale široká ramena a vím, že díky svému jménu a kariéře jsem za výsledky zodpovědný hned od začátku, protože jsem už dosáhl nějakých úspěchů. Každý klub si na začátku sezony stanoví hlavní cíl a my známe ten svůj. Chceme se vrátit do pohárové Evropy, protože v té Neapol schází, pokud se nepletu, poprvé po 14 letech. Pokud se nám to povede s předstihem, tak jenom dobře, ale víme, že stejný cíl má i dalších pět nebo šest klubů," uvědomuje si Conte těžkou konkurenci.

Poslední výsledky Neapole. Livesport

"Nezapomínejte, že tento tým loni na mistra ztratil 41 bodů. Neschováváme se, chceme naplnit sny všech fanoušků Neapole, zároveň ovšem musíme zůstat nohama na zemi," dodal čtyřnásobný šampion Serie A. K triumfu v soutěži třikrát dovedl Juventus a jednou Inter.

"Jsem plný vášně a nadšení. Když se ocitnu v takové situaci, v takové skupině lidí, prožívám vše naplno. Hráči jsou ochotni na hřišti položit za dres život. Mám štěstí, že vše šlape, jak má," uzavřel bývalý manažer Juventusu, Interu či Chelsea.