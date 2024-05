38. sparťanský titul obrazem: Priskeho slivovice, Laciho nejlepší kamarád i Rohony v šatně

S předstihem obhájila ligový titul. Stejně jako před rokem Sparta slavila už v předposledním kole a opět venku. I proto 38. triumf (14. od rozdělení federace) doprovázely speciální oslavy – z Mladé Boleslavi se sparťané přesunuli na domovskou Letnou, kde se potkali s fanoušky. Co všechno stihli před, během a po mistrovské jízdě autobusem?

Rudá Boleslav

Lokotrans Aréna hlásila vyprodáno. Pět tisíc fanoušků. Drtivá většina fandila hostům. Sparťané zahalili mladoboleslavský stánek do rudé barvy a po pokerové show Jana Kuchty (čtyři góly) mohli začít slavit. Z tribun se mimo jiné zas a znovu ozývalo "Kuchta, Belmondo".

Priske ve vzduchu

Z ochozů znělo také "Briiian Priske!". A dánský kouč si svůj druhý titul ve Spartě náležitě užil. Zvláště v moment, kdy jej Lukáš Haraslín vyzvedl nad hlavu a strůjce letenského úspěchu se proletěl vzduchem.

Pivo na hřišti

Krátce po závěrečném hvizdu utkání, které skončilo drtivým vítězství Sparty 5:0, už držel kapitán mistrovského celku Ladislav Krejčí v ruce pivo. Nutno říct, že zaslouženě. Reprezentační obránce si připsal v klíčovém duelu hned dvě asistence.

Sparťanský kapitán Ladislav Krejčí si dopřál po zápase pivo. Profimedia

Plynová kaňka

Oslavy na hřišti narušil jen policejní zásah. Především na sociální síti X se o něm napsalo opravdu hodně. Jeden z policistů použil proti fanouškům, kteří se snažili proniknout přímo na hrací plochu, a bohužel i proti těm, kteří jen stáli na tribuně, slzný plyn.

Rohony a nová hymna

V mistrovské kabině se ukázal i v poslední době velmi známý rapper a velký sparťanský fanoušek Rohony. Letenští v čele se svým kapitánem společně s Adamem Rohonym zpívali nový sparťanský song: "Vzalo mi to srdce, vzalo mi to hlas..."

Haraslín za volantem

Po cestě z Mladé Boleslavi nesměly chybět ani zastávky na benzínových stanicích. Lukáš Haraslín se opět ukázal za volantem, samozřejmě (a asi díky Bohu) s vypnutým motorem...

Slávistický chorál

Sparťané si uvnitř autobusu dokonce zazpívali i tradiční chorál rivala ze Slavie...

Laci na benzínce

Při jedné ze zastávek se chopil své tradiční role baviče albánský středopolař Qazim Laci, který nejprve hecoval trenéra Priskeho, aby zaplatil, načež označil Jaroslava Zeleného v brýlích za "Jima Kariho".

Křetinský i Rosický

Na domovské půdě, kam se sparťané dostali už téměř za tmy, slavili i majitel klubu Daniel Křetinský a sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Nejlepší kamarád

A ještě jednou Qazim Laci. Tentokrát se albánský fotbalista nechal vyfotit s majitel klubu Danielem Křetinským, kterého v minulosti označoval za "nejlepšího kámoše".

Priske a slivovice

"Slovo slivovice se mi líbí," uvedl při oslavách kouč Brian Priske a vzápětí poněkud unaveným hlasem dodal: "Ale pane Bože, je to tak silný nápoj!"

Queeni v centru

Už na hřišti v Mladé Boleslavi zněl popěvek "Kozička, Belmondo" a sparťanská družina snad ani nemohla své oslavy zakončit jinde. I proto centrem Prahy zněl populární song kapely Queen "We are the champions".