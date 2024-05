Posledních 18 měsíců je magických, těšilo Priskeho. Vysoký počet bodů značí kvalitu, dodal

Trenér Brian Priske (47) považuje dva po sobě jdoucí tituly fotbalistů Sparty za odlišné. Myslí si, že v této sezoně hráli jeho svěřenci lépe a dominantněji než v uplynulém ročníku, v němž ovládli ligu po devíti letech. Vzhledem k nabitému programu si velmi cení zisku 86 bodů. Řekl to na tiskové konferenci po jasné výhře 5:0 v Mladé Boleslavi v předposledním 4. kole nadstavbové skupiny o titul.

Letenští získali titul i v jeho druhé sezoně u mužstva. Před Slavií dnes udrželi čtyřbodový náskok v čele tabulky. "Jsou to dva odlišné tituly. V minulé sezoně jsme ho získali i přes chybějící sebevědomí, které pramenilo z dlouhého období bez titulu. Kluci ho vybojovali díky síle vůle, výdrži, odolnosti a kvalitě," uvedl Priske.

"Letošní titul ale snad dokazuje, že jsme nejlepším týmem v České republice za poslední dvě sezony. Kluci hráli letos lepší fotbal, byli dominantnější a plně si zasloužili současných 86 bodů, které rovněž ukazují kvalitu," prohlásil Dán.

Právě zmíněného počtu bodů si váží. "Hráli jsme bláznivých 14 zápasů v evropských pohárech proti těžkým soupeřům. Jsme ve finále domácího poháru. Hráči si ale poradili se zátěží i koncentrací a předváděli vyrovnané výkony v nabitém kalendáři nejen před Vánoci, ale i po nich. Když hrajete v sezoně tolik zápasů, a přesto nasbíráte takový počet bodů, je to podle mě obrovský úspěch," řekl Priske, který v tomto ročníku Spartu dovedl do osmifinále Evropské ligy, v němž v březnu nestačila na Liverpool.

Priskeho pozápasový rozhovor pro O2 TV Sport

Po utkání o sobě nechtěl příliš mluvit. "Budu mluvit za kabinu. Všichni – hráči, realizační tým, vedení klubu – jsme hrdí na to, že jsme vyhráli titul dva roky po sobě. Nikdy předtím se mi to nestalo stejně jako spoustě hráčů. Je to rozhodně mimořáné a jsme na to hrdí. Naposledy se nám povedlo obhájit titul před 23 lety. Je to velká věc. Ve středu zabojujeme o domácí pohár," řekl Priske s odkazem na finálový zápas v Plzni.

Fanoušci Sparty vytvořili svému týmu v Mladé Boleslavi domácí kulisu. Vyprodaný pětitisícový stadion zaplnili z více než dvou třetin. "O tomhle fotbal je. Fanoušci a my společně. Posledních 18 měsíců je magických. Kluci předvádějí skvělý fotbal a fanoušci ho dlouhodobě oceňují. Pamatujeme si, jak nás loni podpořili na Slovácku (v titulovém utkání). Dnes jsme měli stejný pocit," uvedl někdejší kouč Midtjyllandu či Antverp.

Statistiky utkání Mladá Boleslav – Sparta. Opta by Stats Perform

"Prožijeme krásný večer. Fotbal je o vyhrávání titulů a velkých zápasů. Jsem pokorný a hrdý na to, že jsem toho součástí s těmito kluky, kteří si to opravdu zaslouží. Je to úžasný tým. Zítra mají volno, (kapitán) Láďa (Krejčí) má velkou radost. Slíbil klukům, že se o ně postará," prohlásil Priske.

Čtyřmi góly se na triumfu v Mladé Boleslavi podílel útočník Jan Kuchta. "Mám z něj radost stejně jako Sparta. Doufám, že z něj bude mít radost i Česká republika, pokud se ho trenér (Ivan Hašek) rozhodne vzít na Euro. Je rozjetý," poznamenal bývalý dánský reprezentant.

Kuchta spolu s Jakubem Brabcem a Vladimírem Coufalem navštívil v listopadu během reprezentačního srazu noční podnik v Olomouci. Všichni tři kvůli tomu museli národní tým opustit. Hašek, který reprezentaci převzal v lednu, je při své první nominaci nepovolal.