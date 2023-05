Baník by měl usilovat o Evropu. Práce pro Mikloška a Hapala začíná teď, říká Matušovič

Tomáš Rambousek

Ostravský Baník po několika slibných sezonách musel letos znovu hrát o záchranu, a i když prvoligovou příslušnost uhájil, spokojenost v tradičním klubu není. Proč se Ostrava trápila, co ji čeká před novým ročníkem a jaké by si měla vytyčit cíle, rozebral pro Livesport Zprávy její někdejší hráč a dnes televizní expert Miroslav Matušovič (42).

Je to už 19 let zpět, kdy Baník naposledy vyhrál ligu. Matušovič byl tehdy jednou z opor týmu. Později sice odešel do Sparty, dění v Ostravě ale sleduje velmi pozorně i díky tomu, že se stal televizním expertem stanice O2 TV.

"Myslím, že si v Baníku všichni představovali, že když přijde Pavel Vrba, tak všechno půjde hladce a jednoduše. Jenže i když byl pro Ostravu modla, tak se to nestalo," říká Miroslav Matušovič.

Nový sportovní ředitel Luděk Mikloško si asi nepředstavoval, že to bude tak bolestivá sezona.

"On tam na začátku sezony nebyl. Pod ten kádr se podepsal Pavel Vrba a ukázalo se, jak byla mylná představa, že takové složení týmu bude stačit. Bylo to jinak. Luděk Mikloško pak přišel v době, kdy se toho už moc měnit nedalo. Stejně tak Pavel Hapal, ten už přišel k hotovému kádru. Myslím, že ta hlavní práce přijde právě nyní."

Co bude nejdůležitější?

"Baník čeká dost práce v přestupovém období. Před novou sezonou budou muset hodně zapracovat. Navíc to bude o to náročnější, že to bude spojené i s odchody dobrých hráčů. Uvidí se, koho dokážou udržet, které hráče zase ne a kdo bude muset odejít. Prostě Baník bude muset být aktivní, protože i sezona ukázala, že letos to bylo málo."

Jednou z opor byl Srdjan Plavšič. Měl by se ho Baník pokusit získat nastálo?

"Upřímně tomu moc nevěřím, že by se to povedlo. Někde se sice říká, že se vedení s hráčem baví. Když ale posloucháte Plavšiče samotného, tak cítíte, že děkuje za všechno, ale kdyby si mohl něco vybrat, tak by se rád ideálně podíval někam do zahraničí. A když ne, tak se rád udrží ve Slavii."

A Tijani? V útoku ve druhé polovině sezony zářil.

"Takových hráčů, myšleno typologicky, na českých hřištích moc neběhá. A Baník ho našel, to byla správná volba. Tijani ukázal, že má potenciál, je vysoký, dravý, rozumí si s míčem, umí dát gól. Ale také umí spoustu šancí zahodit. Každopádně, tohle je o důvěře, a on ji od trenéra dostal a dostává. Vytvořil konkurenci pro Almásiho. Dokonce si myslím, že kdyby si měl trenér Hapal vybrat, s kým hrát na pozici "devítky", tak to z dvojice Tijani – Almási vyhraje právě Tijani. Teď jde o to, jestli se ho podaří udržet."

Miroslav Matušovič a jeho bilace v Baníku. Livesport

Tijani důvěru má, co ale důvěra v trenéra? Pavel Hapal nakonec skončil s týmem ve skupině o záchranu.

"Myslím, že Hapal už hrobníkovi z lopaty utekl některými vyhranými zápasy na konci sezony. Ale jinak myslím, že pokud měl někdo nahradit Pavla Vrbu, byl Hapal správná volba. Také je to chlap z Moravy, zná mentalitu hráčů, a už v Baníku jednou byl. Hapal už dřív ukázal, že na úrovni české ligy svou kvalitu má a fotbalu rozumí. Kolikrát je to ale i o štěstí na tréninkový proces, aby se hráči nezranili. Měl to těžké v tom, že nic moc v kádru nemohl měnit. Teprve teď bude tím hlavním, kdo bude mluvit o tom, koho chce, koho nechce a případně koho má kde vytipovaného."

Jaké by měl mít Baník ambice do nové sezony?

"Tady je to jasné. Umístění v TOP 6 je samozřejmost a je otázka, zda nemají být ambice vyšší. Dlouhodobě tam jsou Sparta, Slavia, Plzeň, a pak kdo? Už jen v návaznosti na fotbalovou kulturu, náročnost diváka v Ostravě, opravdu nestačí hrát střed tabulky nebo nedejbože mít radost ze záchrany. To je strašně málo. Každý v Ostravě by chtěl zažít pohárovou sezonu. Takže být v první šestce je určitě cíl, který si Baník musí dát."

Co myšlenky na titul? Může i to být výhledově cíl?

"Letí to, už je to 19 let, kdy měl Baník titul podruhé a naposledy. Evropa se hrála naposledy před 12 lety. Vypadá to jako katastrofa. Ostravský fanoušek se řadí mezi nejlepší v republice, je náročný. Jakýkoliv hráč nebo trenér, který jde do Baníku, musí být připravený na to, že takové cíle musí být. Samozřejmě, otázka je, zda jsou reálné. Když se ale podaří poskládat dobrý tým, měla by tam snaha být."