Obránce Sparty Casper Höjer o české a dánské kabině, návštěvnosti na stadionech i reprezentaci

Casper Höjer exkluzivně: O české kabině, návštěvnosti na stadionech i reprezentaci

Andreas Würtz Adamsen

Na prvním titulu Sparty po devíti letech má výrazný podíl i početná dánská kolonie v čele s Brianem Priskem (46) a jeho trenérským štábem. Jejich krajané ale táhli Letenské i na hřišti, obranu řídil Asger Sörensen (26) a z jejího kraje, pokud zrovna nebyl zraněný, zásoboval spoluhráče přesnými centry Casper Höjer (28). Právě produktivní levý bek hovořil s dánskou redakcí Livesport Zpráv nejen o mistrovské sezoně.

Höjer ví své o tvrdé práci a o tom, že je potřeba jít za úspěchem trpělivě, krok za krokem. Přímočarý levý obránce vzešel z líhně FC Kodaň, ale nikdy si za nejúspěšnější dánský klub posledních let nezahrál. Místo toho putoval přes Lyngby a Aarhus do zahraničí.

V létě 2021 přestoupil do Sparty a na Letné se rychle zabydlel. Zejména v první sezoně jej limitovala zranění, ale v té druhé stačil ve FORTUNA:LIZE odehrát 21 zápasů s bilancí 2+8. A zakončil ji ziskem titulu. "Stavím ho na úroveň toho dánského," řekl pro Livesport Zprávy.

Casper Höjer si v sezoně připsal dva góly a osm asistencí. Profimedia

"Klub jako Sparta, který ho dlouhá léta nevyhrál, po něm opravdu toužil. Člověk si nedokáže uvědomit, jak moc to pro klub bylo důležité, dokud v něm sám není. Nebo pokud třeba není fanouškem Sparty," prohodil s úsměvem.

Macho kultura

"Opravdu bylo cítit, že Sparta o titul usiluje už dlouho. Když jsme ho vyhráli, spadl nám všem ze srdce obrovský kámen. Bylo to skvělé a je jasné, že jsme ho oslavili," přiblížil a zmínil i svého krajana z kabiny. "Titul jsme si s mým dobrým kamarádem Asgerem ohromně užili. I proto, že cítíme, že jsme se na něm podíleli."

Sörensen se do Prahy přesunul loni létě 2022 z Norimberku a rozšířil v té době už poměrně početnou dánskou kolonii v čele s Höjerem a trenéry Brianem Priskem, Larsem Friisem a Christianem Clarupem. "Je skvělé mít kolem sebe lidi, kteří vám rozumějí, aniž byste museli používat druhý jazyk. Adaptace je pak o dost jednodušší," upozornil Höjer.

Brian Priske a Lars Friis, dva ze strůjců sparťanského úspěchu. Instagram Briana Priskeho

Přitom když přišel v roce 2021 na Letnou, dánskou "kliku" k dispozici neměl a byl tedy výrazně víc odkázán sám na sebe. A musel se sžívat s českou kabinou, která je podle něj jiná než ta z jeho rodné země. Prý více "chlapácká".

"Řekl bych, že tu víc panuje větší macho kultura, než na jakou jsme zvyklí od nás. Ale podle mě to je v zahraničí úplně normální a mně se to líbí. V Dánsku se hodně dbá na to, aby byli všichni šťastní, spokojení, kamarádi a tvořili něco jako rodinu," prozradil.

Zmínil i vysokou domácí návštěvnost Sparty, která se dostala na hodnotu 14 347 diváků. "Myslím si, že i Dánsko se v tomto ohledu posunulo na vysokou úroveň. Zejména po Euru, kde se národnímu týmu dařilo, takže v zemi se zvětšil hlad po fotbale. Ale i velké kluby v Česku mají hodně fanoušků."

Höjer zvedá nad hlavu svůj první mistrovský pohár v kariéře. Profimedia

"Když je sledujete na Instagramu nebo na Facebooku, mají zhruba stejný počet sledujících jako FC Kodaň a pravděpodobně vyšší než Brøndby. U menších klubů je to slabší. Ale řekl bych, že na ty, které hrají ve středu tabulky v Dánsku, chodí víc lidí než na obdobné týmy v Česku.

Kjaer, Eriksen... a Höjer?

Höjer mohl ze sezony, stejně jako celá Sparta, vytěžit o trofej víc, ale Letenští ve finále poháru nestačili na úhlavního rivala. Do tohoto zápasu levý bek zasáhl, stejně jako do závěrečného klání MOL Cupu z minulého ročníku.

"Samozřejmě to byla nepříjemná zkušenost, přijít o trofej. Ale naštěstí ve fotbale platí, že další den přijde nový zápas. A ten jsme proti Slavii v lize zvládli," připomněl výhru 3:2, která Letenské nasměrovala k titulu.

Sörensen a Höjer mají na titulu Sparty výrazný podíl. @ACSparta_CZ

Navzdory zmiňovaným zraněním patří k nejlepším krajním obráncům na českých fotbalových trávnících a jeho výkony pochopitelně zaregistrovali i v Dánsku. Otázka na tamní národní tým je tedy nasnadě, nicméně Höjer si případnou nominací hlavu nezatěžuje.

"Pokud se nejmenujete Simon Kjaer, nebo Christian Eriksen a nejste povolání na každý sraz, je asi zbytečné o tom přemýšlet. Spíš se musíte držet při zemi a hrát co nejlépe. Pak může být národní tým třešničkou na dortu. Ale nejdůležitější je dělat svou práci dobře pro svůj klub," zdůraznil.