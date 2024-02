Vrátí se Baník na Bazaly? Ostrava prověřuje, zda by bylo možné tam postavit stadion

Ostrava plánuje vybudovat nové zázemí pro fotbalový klub FC Baník Ostrava. Chce prověřit, zda by se fotbalisté mohli vrátit na stadion Bazaly, který byl domovským areálem Baníku od roku 1959 až do sezony 2014/15. Radní města v úterý rozhodli o zadání ověřovací architektonické studie, která má ukázat, jestli je v původním areálu možné postavit stadion pro 15 tisíc diváků. Studie, za niž město zaplatí zhruba 1,5 milionu korun bez DPH, by měla být hotová v dubnu. ČTK to v úterý řekl primátor Jan Dohnal.

Baník nyní působí na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích, který byl v minulosti rekonstruován za zhruba miliardu korun. "Dlouhodobě víme, že Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích nevytváří Baníku komfortní zázemí. Je to multifunkční stadion, máme tam atlety, jsou tam nějaké prostorové i technické limity, takže v rámci rozvoje sportovní infrastruktury řešíme, jestli by bylo možné v Ostravě postavit nové zázemí pro Baník," uvedl Dohnal.

Podle něj město vnímá, že majitel klubu i fotbaloví fanoušci by se rádi vrátili na Bazaly. Klub tam působil 56 let. "Historicky tady byla informace, že stadion na Bazalech nelze přestavět tak, aby splňoval dnešní parametry soutěže. Nicméně musím říci, že jsme tady na městě nic takového nenašli, že by o tom existoval nějaký papír. Tak jsme zadali studii, abychom definitivně zjistili, jestli by se to na Bazaly prostorově a technicky vešlo, nebo ne, a pokud ano, tak za jakých podmínek," řekl Dohnal. Studie má ověřit, zda je v místě původního stadionu možné vybudovat nový, který bude splňovat všechny podmínky včetně požadavků hasičů, zásobování či parkování.

"Pokud studie řekne, že se to tam vejde, pak budeme řešit, zda do toho půjdeme, nebo ne. Pokud se ukáže, že se to tam nevleze, tak definitivně víme, že to je slepá ulička a budeme pro Baník hledat jinou variantu, jinou lokalitu," podotkl primátor.

Bazaly nyní slouží akademii

Bazaly se město rozhodlo odkoupit v roce 2013, klub měl tehdy značné finanční problémy. Město za areál zaplatilo zhruba 115 milionů korun a klub tím zachránilo před bankrotem. Nákup Bazalů měl řadu kritiků a na zastupitelstvu se ho podařilo prosadit až při opakovaném hlasování. Město následně nechalo areál opravit za zhruba 320 milionů korun a od roku 2019 slouží mladým fotbalistům i k tréninkům. "Dneska je na Bazalech regionální fotbalová akademie a trénuje tam Baník. Akademie se ale postupně přesouvá do porubského areálu u Základní školy J. Šoupala a výhledově tam stejně bude trénovat pouze Baník, takže provozně bychom se tam vešli," řekl Dohnal.

Náklady na vybudování nového zázemí zatím primátor nechtěl odhadovat. Pokud studie ukáže, že je možné na Bazalech nový stadion vybudovat, je město ochotno se k této variantě přiklonit pouze za předpokladu, že náklady na jeho vznik nebudou výrazně dražší než případná stavba na zelené louce. Město by každopádně chtělo, aby se na výstavbě podílel i klub. Primátor očekává, že fotbalisté by se nového zázemí mohli dočkat do pěti let.