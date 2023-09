Baník vyhrál třetí domácí zápas v řadě s nulou, Dynamo urvalo tři body i v deseti

České Budějovice podruhé v sezoně zapsaly všechny tři body, když v 7. kole FORTUNA:LIGY vyhrály v Jablonci. Jihočeši přitom hráli od 50. minuty bez vyloučeného Zdeňka Ondráška (34). O výhře rozhodla nová posila Wale Musa Alli (22). Druhou výhru v sezoně oslavily i Pardubice, které přetlačily na Stínadlech Teplice. Severočeši nevyhráli ani jeden z posledních pěti zápasů. Bodovalo také Slovácko, které si poradilo se Zlínem a posunulo se na průběžné třetí místo. Zlín venku i počtvrté v sezoně prohrál. Baník navázal na poslední ligové vítězství, když porazil Mladou Boleslav 2:0, a i ve třetím domácím duelu v řadě tak oslavil výhru s čistým kontem.

Do duelu s Boleslaví nastoupil 25letý Nigerijec od začátku, stejně jako Tomáš Rigo, jenž svoji premiéru v základu mohl už v první minutě okořenit gólem. Ranou na bližší tyč ale těsně minul. O chvíli později z dobrých pozic pálili Filip Kubala a Gigli Ndefe, avšak ani jejich pokusy nezamířily přesně.

Brankáře Matouše Trmala tak zaměstnal až hlavičkující Michal Frydrych, který chvíli nato opustil hřiště kvůli problému s kolenem. Po úvodní smršti šancí srovnali hosté hru, a na další příležitost si tedy museli hlasití ostravští fanoušci počkat až do nastavení první půle. Yusuf zpoza vápna střílel na zadní tyč, gólman Baníku ale udržel skóre nerozhodné.

Prakticky ihned po návratu ze šaten se domácí propracovali do vedení. Jiří Boula se dostal ke šťastně odraženému míči a navedl si jej na střed, odkud vybídl k zakončení Ewertona, který střelou na vzdálenější tyč rozvlnil síť. Blízko k vyrovnání byl Dominik Kostka, jenž po Yusufem prodlouženém autu trefil brankovou konstrukci.

Ještě před odehranou hodinou se ale skóre měnilo. Tanko získal po náhodných odrazech balon do samostatného úniku, který po kličce na Trmala zakončil gólovou střelou. Po přihrávce Patricka Kpoza na střídajícího Ladislava Almásiho to mohlo být už o tři branky, Trmal se však proti slovenskému útočníkovi vyznamenal. Oba hráči si spolupráci zopakovali v 87. minutě, hlavičkující Almási ale náskok Baníku nezvýšil.

Trvalo to jen necelých šest minut a hosté se radovali z vedoucí branky. Centr po rohovém kopu se snášel do rukavic gólmana Janáčka, ten ovšem předvedl zkrat, když mu vyklouzl míč a Miloš Kratochvíl jej jednoduše poslal hlavou do odkryté sítě.

Budějovice mohly srovnat po akci čiperného Alliho, ten však prudkým pasem z levého kraje spoluhráče nenašel. Nigerijský záložník stále dělal svým pohybem obraně Jablonce problémy a ve 20. minutě vybojoval penaltu, kterou střelou doprostřed proměnil Hora. Jihočeši byli po vyrovnání mírně aktivnějším celkem, k další gólové šanci se ale před poločasovým hvizdem nepropracovali.

Po změně stran si Budějovice cestu k bodům výrazně zkomplikovaly, když byl za druhou žlutou kartu vyloučen Zdeněk Ondrášek. V 54. minutě mohl poslat hosty do vedení Matěj Polidar, z přímého kopu však vystřelil o kousek nad. Před odehranou hodinou se opět připomněl Alli. Ten obdržel balon do vápna, v němž si navzdory přesile našel cestu k šikovné střele na zadní tyč, která dokonale zaskočila marně se natahujícího Jana Hanuše.

Vyrovnat chtěl zpoza pokutového území Vladimir Jovovič, jeho ránu pod břevno lapil Janáček. S blížícím se koncem Severočeši zvyšovali svůj tlak, pokusy Jana Chramosty či Vakhtanga Chanturishviliho ale budějovického brankáře nezaměstnaly.

Fanoušci se ve slovácké metropoli během první půlhodiny nedočkali žádné velké přehlídky ofenzivních akcí. Do slibného zakončení se dostal pouze hostující David Tkáč, jenž ale z bezprostřední blízkosti zamířil pouze do náruče gólmana. Zlín byl nebezpečnější i po zbytek úvodního dějství, avšak ani dobře mířená hlavička Toma Slončíka ze 43. minuty náhradního brankáře Tomáše Fryštáka nepřekvapila.

Tým z Uherského Hradiště se do první gólové příležitosti dostal v 54. minutě, kdy Matěj Valenta vypálil z pravé části šestnáctky těsně na břevno. Domácí se tak z úvodní trefy radovali až v 74. minutě, kdy se přesnou střelou k levé tyči z dálky prosadil Havlík. Slovácko se ihned pokoušelo o navýšení náskoku, střídající Seung-Bin Kim, jenž v minulém měření sil skóroval hned dvakrát, ovšem z dobré pozice zamířil po zemi jen do středu brány. V jasné gólové situaci se na konci zápasu ocitl Jan Kalabiška, razantní ránu ale namířil přímo do spojnice.

Utkání začalo ve svižném tempu, i přesto se však diváci v úvodních minutách gólových šancí nedočkali. To mohl v 16. minutě změnit Mohamed Yasser, který ovšem z velké šance v pokutovém území vysoko přestřelil hostující branku.

O devět minut později se urodila obrovská příležitost i na druhé straně. Michal Hlavatý skvěle pronikl po levé straně hřiště, poté našel ve vápně Pavla Černého, jehož ale skvěle vychytal Tomáš Grigar. Po půlhodině hry si ve vzdušném souboji poranil nos Štěpán Chaloupek, jemuž začala téct krev a musel být na lavičce ošetřován. Pardubice tak hrály několik minut v početní převaze, kterou ovšem nedokázaly přetavit v první gól zápasu.

Po změně stran byli aktivnější domácí fotbalisté, kteří sice měli nějaké náznaky šancí, žádná z nich ale k brance nevedla. Postupem času se začala hra opět vyrovnávat a na střely byl druhý poločas opět chudý. Nakonec se však přece jen Padrubičtí dočkali kýžené branky. Skvělou gólovou akci započal Matěj Helešic, jenž našel nádhernou nahrávkou do pokutového území nikým nehlídaného Krobota, který šikovným lobem překonal bezmocného Grigara.

