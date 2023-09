Fotbalový víkend ONLINE: Lingr zazářil hned při své premiéře, divoký závěr šlágru na Emirates

Fotbalová Evropa prožívá bohaté období – všechny ligové soutěže už jsou v plném proudu a jednotliví zástupci v pohárové Evropě už znají složení základních skupin LM, EL či EKL. Ten nejlepší fotbal je zkrátka zpět v plné parádě. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů i jejich trávníků, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění.

NEDĚLE, 3. ZÁŘÍ

20:13 – Jürgen Klopp si dnes na své konto připsal 300. zápas v anglické lize ve funkci manažera Liverpoolu. Německého kouče potěšil i výsledek, Reds doma porazili Aston Villu (3:0).

19:45 – Arsenal zlomil zápas s Manchesterem United až v nastavení. Gól Declana Rice z 96. minuty je nejpozdější rozhodující brankou ve vzájemných zápasech těchto anglických gigantů. Report ze zápasu si můžete přečíst v článku.

19:15 – Skvělý vstup do sezony prožívá Xavi Simons. V prvních třech bundesligových zápasech vstřelil dvě branky, ke kterým přidal tři asistence a jako první hráč Lipska v historii se v úvodních třech duelech podepsal pod pět gólů.

19:09 – Arsenal v duelu s Manchesterem United již posedmé v kalendářním roce inkasoval z první střely na branku. Žádný jiný tým v Premier League na tom není hůř.

18:22 – Marcus Rashford je druhým hráčem Manchesteru United, který se proti Arsenalu prosadil ve třech po sobě jdoucích zápasech. Jako první to dokázal Robin van Persie.

16:54 – Lukáš Haraslín dvěma góly sestřelil Liberec a s pěti trefami se posunul do čela tabulky střelců FORTUNA:LIGY.

16:11 – Trent Alexander-Arnold připravil jednu z branek Liverpoolu v zápase s Aston Villou a jako třetí hráč z Premier League zaznamenal desátou gólovou nahrávku v tomto kalendářním roce. Navázal tak na počin svého týmového kolegy Mohameda Salaha a křídelníka Arsenalu Leandra Trossarda.

15:59 – Dominik Szobaszlai si v zápase proti Aston Ville otevřel svůj střelecký účet v Liverpoolu a v Premier League se prosadil jako čtvrtý hráč narozený v Maďarsku. Před ním to zvládli pouze Zoltán Gera, Tamás Priskin a Ákos Buzsáky.

14:20 – Úspěšnou premiéru v dresu Feyenoordu za sebou má Ondřej Lingr, jenž proti Utrechtu nastoupil z pozice střídajícího hráče v 85. minutě. Bývalý hráč Slavie se navíc stihl zapsat do statistik zápasu, když v nastavení přihrál na závěrečnou trefu Yankubovi Mintehovi.

Přehled zápasu Utrecht – Feyenoord 1:5

14:10 – Madrid v neděli odpoledne očekává silné deště, hlavnímu městu Španělska hrozí záplavy a vše se dotkne i programu tamní nejvyšší fotbalové soutěže. Zástupci města vyhlásili nejvyšší pohotovost, odložen kvůli tomu byl i zápas Atlético - Sevilla.

14:05 – Carlo Ancelotti v sobotu dosáhl na svou 172. výhru ve funkci trenéra Realu Madrid a poskočil na dělenou druhou příčku, tolik triumfů zaznamenal ještě Zinedine Zidane. Na prvním místě bude ještě dlouhé roky Miguel Muňoz (357).

13:35 – Gavi se v neděli večer stane nejmladším hráčem v historii Barcelony, který za první tým odehraje sto soutěžních utkání. Katalánci hostují v Pamploně, mladému záložníkovi je 19 let a 32 dní. O rekord přijde Bojan Krkič (19 let a 84 dní).

13:00 – Brankář Zlína Stanislav Dostál si ze sobotního derby se Slováckem v 7. kole první ligy odnesl vážné zranění a čeká ho delší pauza bez fotbalu. Podle informací webu iDNES.cz dochytal utkání s natrženou ledvinou a noc strávil na jednotce intenzivní péče Krajské nemocnice Tomáše Bati.

08:59 – Pětinásobný držitel Zlatého míče Cristiano Ronaldo oslavil 850. gól v kariéře a dál vylepšuje svou rekordní bilanci. Osmatřicetiletý portugalský fotbalista skóroval při vítězství Al Nassru v saúdskoarabské lize nad Al Hazmem 5:1. Pro Ronalda to byl šestý gól v posledních třech zápasech, navíc si v sobotu připsal dvě asistence.

07:24 – Nigerijský fotbalista Victor Olatunji se chystá poprvé v barvách Sparty nastoupit do ostrého utkání proti bývalému zaměstnavateli z Liberce. "Bude to pro mě speciální, ale už nehraju s nimi, ale proti nim," řekl. Utkání startuje v 15 bodin.

07:15 – Hodnocení hráčů ukazují, že fotbalisté mistrovské Neapole při první prohře sezony s Laziem skutečně úplně nezářili...

Hodnocení hráčů. Livesport

07:06 – Český reprezentační brankář Jiří Pavlenka (31) udržel proti Mohuči po vítězství 4:0 první čisté konto v novém bundesligovém ročníku.

SOBOTA, 2. ZÁŘÍ

22:58 – Boleslavský trenér Marek Kulič má jasno o tom, proč jeho tým proti Baníku (0:2) nevyhrál. "Potřebovali jsme kontaktní gól, ten bohužel nepřišel. Jinak by Baník znervózněl, ale bohužel nám nebylo přáno," řekl na pozápasové tiskové konferenci kouč aktuálně osmého týmu ligy.

21:07 – Do sítě Nottinghamu nedokázala Chelsea ani jednou skórovat a pokračuje v rozpačitém vstupu do sezony. Po čtyřech utkáních má na kontě jen čtyři body a vstřelila pouhých pět branek. Rýpl si do ní také bývalý anglický reprezentant Paul Merson.

20:53 – Baník Ostrava porazil Mladou Boleslav 2:0 a oslavil druhou ligovou výhru v řadě. Radost udělal i bývalému hráči mužstva Václavu Svěrkošovi.

20:12 – Pod výhru Leverkusenu nad Darmstadtem 5:1 se výrazně podepsal útočník Victor Boniface, ze kterého se tak stává solidní konkurent Adama Hložka. Jeho bundesligové statistiky jsou zatím velmi působivé.

20:05 – Hattrick Evana Fergusona do sítě Newcastlu se zapsal do dějin. Osmnáctiletý irský útočník ve službách Brightonu je v tomto věku teprve čtvrtým hráčem ligové historie, který něco podobného dokázal.

19:28 – Vyškov v osmém kole druhé ligy v Chrudimi ztratil poločasové vedení, prohrál 1:2 a poprvé v sezoně nebodoval. Moravský tým přesto dál vede tabulku společně s pražskou Duklou, která na Julisce remizovala 0:0 s Líšní a má i stejné skóre jako Vyškov. Táborsko doma uhrálo rovněž bezbrankový výsledek s Prostějovem a má také 17 bodů.

Ligová tabulka. Livesport

18:45 – Pouze 39 zápasů stačilo Erlingovi Haalandovi na to, aby se v Premier League přímo podílel na 50 brankách svého týmu (41 gólů a 9 asistencí). Tímto počinem překonal rekord Andrewa Colea, který na to potřeboval 43 zápasů.

18:40 – Jude Bellingham se prosadil i ve svém čtvrtém zápase v La Lize a díky tomu se zařadil mezi elitní společnost. Podobný kousek se v 21. století povedl pouze Ibrahimovicovi, Ronaldovi a Fabregasovi.

17:40 – Čeští fotbalisté byli v sobotních zápasech Bundesligy opět vidět. Zatímco Jiří Pavlenka pomohl Werderu k první výhře v sezoně vychytanou nulou, Adam Hložek z pozice střídajícího hráče dovršil gólem jednoznačnou výhru Leverkusenu 5:1 nad Darmstadtem. Kompletní informace najdete v článku.

16:05 – Po třech a půl letech se Milan Škoda vrací do Slavie. V Edenu podepsal smlouvu na dva roky, sešívané barvy bude hájit v dresu B-týmu. Přímo na hřišti bude působit i jako mentor mladých talentů.

14:50 – Římské AS letos spřádalo plány a hodlalo útočit na přední pozice tabulky italské ligy, začátek sezony se ovšem Giallorossi vůbec nepovedl. Svěřenci Josého Mourinha vytěžili z prvních třech zápasů jen jeden bod a odstartovali nejhůře od sezony 1950/51, tehdy mělo AS po třech kolech na kontě nulu.

13:50 – Abdoulaye Doucoure v zápase proti Sheffieldu United konečně prolomil střelecké trápení Evertonu v nové sezoně. Celkově tak klub z Liverpoolu čekal na první branku sezony 284 minut.

13:05 – Fotbalové kluby z Premier League v letním přestupovém období utratily za posily 2,36 miliardy liber (zhruba 66 miliard korun). O tom, že překonají loňský rekord, bylo jasno již před týdnem. Celkovou sumu zveřejnila v sobotu společnost Deloitte a podle její analýzy je suma o 440 milionů vyšší než před rokem. Přestupové okno začalo 14. června a skončilo sobotní půlnocí.

10:30 – Fotbalisté Sparty vstoupí do skupinové fáze Evropské ligy ve čtvrtek 21. září domácím zápasem s Arisem Limassol, druhý z českých účastníků v soutěži Slavia se v prvním kole představí v Ženevě proti Servette. Plzeň začne hlavní fázi Evropské konferenční ligy domácím duelem s Ballkani. Program skupin, který vyvrcholí šestým kolem 14. prosince, po pátečním losu v sobotu zveřejnila UEFA. Kompletní informace najdete v článku.

08:10 – Zajímavým výkonem se v pátek proti Celtě Vigo prezentoval Largie Ramazani. Kromě toho, že připravil druhý gól svého celku, provedl i osm driblinků, což je nejvíc během jednoho zápasu v dresu Almeríe od května 2015. Tehdy se o stejný počin postaral Wellington Silva.

Ramazani a jeho pohyb po hřišti. Opta by Stats Perform

07:45 – Svěřenci Davida Moyese prožívají skvělý vstup do sezony, když mají na svém kontě po 4 zápasech už 10 bodů. Vyrovnali tím počin ze sezony 1999/00. Po reprezentační pauze je však na domácí půdě čeká Manchester City.

West Ham už má na svém kontě 10 bodů. Livesport

07:30 – Sobotní šlágr FORTUNA:LIGY obstará duel mezi Baníkem a Mladou Boleslaví. Trenér domácího výběru Pavel Hapal si je moc dobře vědom síly hostů. "V Boleslavi se udála během letní pauzy spousta změn, mají pozměněný kádr. Jsou hodně kvalitní hlavně vpředu, mají silného útočníka, ale i další nebezpečné ofenzivní hráče. Ale my teď bráníme slušně a nedostáváme góly, proto věřím, že si s nimi poradíme," prohlásil Hapal.

PÁTEK, 1. ZÁŘÍ

23:30 – James Ward-Prowse v posledních pěti sezonách zaznamenal 17 asistencí ze standardních situací. Žádný jiný hráč jich nemá víc.

22:08 – Skvělý vstup do sezony prožívá útočník AC Milán Olivier Giroud. Francouzský forvard ve třetím kole Serie A proměnil penaltu v souboji s AS Řím a vstřelil již čtvrtý gól v novém ročníku. Takto povedený start do sezony v červeno-černém dresu prožil naposledy Andrej Ševčenko v sezoně 2000/01.

21:45 – Jarrod Bowen v zápase s Lutonem poslal West Ham do vedení a prosadil se i ve třetím venkovním zápase v sezoně. Posledním fotbalistou klubu z východní části Londýna, který to dokázal byl v sezoně 1930/1931 Vic Watson.

21:18 – Emre Can se poprvé v kariéře podepsal pod dvě branky v jednom zápase Bundesligy. Proti Heidenheimu mu na gól a asistenci stačilo 15 minut.

17:15 – "Potřebujeme nasbírat co nejvíc bodů. Bylo by fantastické, kdybychom si evropské poháry zahráli i po Vánocích. Uděláme pro to maximum," prohlásil po losu Evropské ligy kouč Sparty Brian Priske.

15:35 – V nominaci albánské fotbalové reprezentace na kvalifikační zápas o postup na mistrovství Evropy proti českému výběru jsou dva nováčci. V pětadvacetičlenném výběru nechybí záložník pražské Sparty Qazim Laci. Brazilský trenér Sylvinho povolal osm krajánků z Itálie, naopak domácí liga zastoupení nemá.

14:15 – Barcelonský supertalent Lamine Yamal byl ve věku 16 let a 50 dní povolán do španělské seniorské reprezentace. Pokud nastoupí proti Gruzii, překoná o více než rok rekord Gaviho jako nejmladšího hráče Španělska.

14:05 – Fotbalisté Slavie se ve skupině Evropské ligy utkají s finalistou z minulé sezony AS Řím, přes který přešli v roce 1996 ve čtvrtfinále tehdejšího Poháru UEFA. Vedle týmu trenéra Josého Mourinha budou dalšími soupeři červenobílých Šeriff Tiraspol a Servette Ženeva. Druhý z českých zástupců v soutěži Sparta si v hlavní fázi zopakuje předloňský souboj s Glasgow Rangers a narazí také na Betis Sevilla a Aris Limassol. Rozhodl o tom páteční los v Monaku. Kompletní informace k losu EL najdete v článku.

13:00 – Kapitán španělské fotbalové reprezentace Jordi Alba ohlásil ve čtyřiatřiceti letech konec v národním týmu. Španělský svaz to oznámil na oficiálním webu. Mistr Evropy z roku 2012 nastoupil za svou zemi k 93 zápasům a vstřelil devět branek. Poslední utkání odehrál v červnu proti Chorvatsku ve finále Ligy národů, v němž po penaltovém rozstřelu získal druhou velkou trofej s výběrem "La Roja".

12:30 – Zástupci Plzně ovládli anketu o nejlepšího hráče a trenéra měsíce v první fotbalové lize. Koučem srpna byl zvolen Miroslav Koubek, který v pátek slaví 72. narozeniny. Nejlepším hráčem fanoušci zvolili záložníka Západočechů Pavla Buchu. Výsledky v pátek zveřejnila Ligová fotbalová asociace (LFA), která tradiční anketu pořádá.

10:15 – Co se neupeče dnes, bude muset počkat až do zimního přestupového okna. Pátek 1. září je totiž pro týmy v Premier League či Bundeslize posledním dnem, kdy mohou dotáhnout příchody vysněných posil. Přestupové spekulace a informace o novinkách v kontraktech či dokončených transferech sledujte v aktualizovaném přestupovém speciálu Livesport Zpráv.

10:00 – Obrovský úspěch pro severní Evropu. Vůbec poprvé v historii budou mít všechny severské státy v evropských pohárech svého zástupce.

08:30 – Švédský fotbalista Aiham Ousou bude v podzimní části sezony hostovat ze Slavie v Häckenu, odkud do pražského celku před dvěma lety přestoupil. Slavia o tom informovala na webu. Dohoda neobsahuje opci na přestup. Více informací najdete v článku.