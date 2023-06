Baník získal čtvrtou letní posilu, ze Slavie do klubu přišel záložník Rigo

Slovenský fotbalista Tomáš Rigo (20) se stal posilou Ostravy. Záložník slovenské jednadvacítky do Baníku přestoupil z pražské Slavie a ve slezském klubu uzavřel dlouhodobou smlouvu. Ostravané o tom informovali na svém webu. Přestupovou sumu kluby nezveřejnily.

Rigo byl jako kmenový hráč Slavie v minulých dvou sezonách na hostování ve Vlašimi a patřil k jejím nejproduktivnějším fotbalistům.

"Vidíme v něm velkou perspektivu. I proto jsme do jednání se Slavií vstoupili, i když nám bylo jasné, že to nebude jednoduché, protože v Edenu měl smlouvu ještě na dva roky. Věříme, že si u nás rychle zvykne. Určitě to není tak, že by měl okamžitě táhnout áčko, ale je to jeden z těch hráčů, které u nás systematickou prací chceme dostat na jejich výkonnostní strop a postupně zabudovat do základní sestavy. Má potenciál na to, aby to zvládl a prosadil se," uvedl v prohlášení šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

Tomáš Rigo byl ve Vlašimi důležitým hráčem. Livesport

Popradský odchovanec je s ostravským týmem už od minulého týdne v přípravě a o víkendu nastoupil i v přípravném utkání proti Skalici. Do Baníku už před ním zamířili nigerijský ofenzivní hráč Abdullahi Tanko z Varnsdorfu, slovenský obránce Filip Blažek ze Skalice a ofenzivní Brazilec Ewerton ze Slavie.