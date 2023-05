Baník už nepočítá s Laštůvkou a Kuzmanovičem. První posilou se stal útočník Tanko

Baník Ostrava se od nadcházející sezony vzdal služeb brankáře Jana Laštůvky (40) a záložníka Nemanji Kuzmanoviče (34). Dvojice zkušených fotbalistů už nebude figurovat v ligovém kádru na další ročník, oznámil klub. Slezané naopak angažovali z druholigového Varnsdorfu nigerijského ofenzivního univerzála Abdullahiho Tanka (25), s nímž podepsali tříletou smlouvu s opcí.

Vedení Baníku přiznalo, že konec Laštůvky s Kuzmanovičem v ligovém kádru hodně zvažovalo. "Bylo to pro nás opravdu nesmírně složité rozhodnutí. Víme, jak dlouho tady oba kluci jsou, speciálně Honza, který v Baníku začínal už jako dorostenec, získal tu titul a je to skutečně hráč, kterému na Baníku záleží. I Kuzma už je tu více než pět let, taky pro klub odvedl spoustu dobré práce. Bylo to pro nás hodně těžké. Ale věk se nedá zastavit a my cítíme, že je třeba kádr už začít trochu omlazovat," uvedl šéf sportovního úseku klubu Luděk Mikloško na oficiálním webu.

Laštůvka s Baníkem v roce 2004 získal poslední mistrovský titul a po dlouhém angažmá v zahraničí se pak vrátil na začátku roku 2017 a týmu pomohl k záchraně. Baník mu nabízí práci v klubu. "S jeho kariérou a zkušenostmi a vztahem k Baníku bychom o něj samozřejmě nechtěli přijít. Je to ještě na dalším jednání mezi námi a Honzou, i on má nějaké své představy, ale byli bychom velmi rádi, kdyby tady zůstal," řekl Mikloško.

Zanedlouho jednačtyřicetiletý brankář ještě váhá, zda bude v kariéře pokračovat. "Vzal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou. Potřebuju si to sám pořádně promyslet, jestli budu pokračovat, nebo se vydám jiným směrem," řekl kapitán Baníku.

Srb Kuzmanovič v Ostravě působil od roku 2018. Nyní zřejmě zamíří jinam. "Je to všechno otázka dalších jednání. Ctíme fakt, že u nás má stále platný kontrakt, a proto jakékoliv další kroky musí proběhnout v oboustranné shodě klubu a hráče. Pokud by dostal pro něj zajímavou nabídku, nechceme mu dělat žádné problémy. Ale jak říkám, je to otázka dalších jednání," uvedl Mikloško.

Baník dotáhl příchod Tanka

První letní posilou jedenáctého týmu uplynulé sezony se naopak stal nigerijský ofenzivní hráč Tanko. Pětadvacetiletý útočník zaznamenal v druholigovém ročníku za Varnsdorf 15 branek a podělil se o druhé místo ve střelecké tabulce. V minulosti mimo jiné hrával za portugalské kluby Gil Vicente a Chaves.

"Jsem nadšený, že jdu do první ligy a do klubu, který má takovou diváckou podporu. Doufám, že se v Baníku dokážu prosadit a mužstvu pomůžu góly i svou hrou. Vím, že už se tu pár kluků z Nigérie prosadilo a chci být dalším z nich," řekl Tanko.

"Sledovali jsme jeho výkony ve druhé lize a je velice zajímavý. Je skvěle rychlostně vybavený, přímočarý, má tah na bránu. Jeho zápasová data jsou srovnatelná s (bývalý hráčem Baníku) Yirou Sorem, pokud jde o běžeckou stránku. Jak se více a více prosazoval, rostl zájem dalších klubů z první ligy. Byl to nakonec celkem boj, ale získali jsme ho do našich služeb," uvedl Mikloško.

Tankův příchod by mohl být reakcí Baníku na údajný zájem Slavie o jiného nigerijského útočníka Muhameda Tijaniho, který byl s 11 brankami nejlepším ostravským střelcem uplynulé ligové sezony.