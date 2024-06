Celtic i nadále touží po Vindahlovi, Skotové by za něj museli zaplatit přes 4 miliony liber

Skotský Celtic se nevzdává naděje na získání brankáře pražské Sparty Petera Vindahla (26). Tvrdí to alespoň server footballscotland.co.uk, který píše, že je gólman Letenských jednou z letních přestupových priorit tohoto léta. Celtic se snaží najít posilu na brankářském postu poté, co v klubu skončil Joe Hart. "Je jasné, že si Celtic bude muset připlatit, protože Vindahl podepsal ve Spartě víceletou smlouvu," uvádí zmíněný web a zmiňuje sumu převyšující čtyři miliony liber (cca 116 milionů korun).

Podle serveru Football Scotland se zástupci Celtiku už měli na Letné poptávat, jaká je šance, že by Sparta brankářskou jedničku uvolnila. Server zmiňuje, že v souvislosti se skotským gigantem padala celá řada jmen gólmanů, nicméně Vindahl je na seznamu posil na úplném vrcholu.

Skotští šampioni vědí, že pokud chtějí uspět a brankáře získat, budou muset nabídnout Letenským zajímavou finanční kompenzaci a to především k nedávno podepsanému kontraktu. Celtic vnímá Vindahla jako brankáře v ideálním věku. V šestadvaceti letech již má rodák z dánského Helsingoru dost zkušeností, ale v kariéře má zároveň ještě pěkných pár let před sebou. Ve Spartě je Vindahl jedničkou, v minulé sezoně za Pražany nastoupil do 47 zápasů a vychytal patnáct čistých kont.

Vindahl je v hledáčku Celtiku. Profimedia

V kariéře prošel kluby Lyngby Kodaň, Nordsjaelland, AZ Alkmaar, Normiberk a zatím poslední štací je Sparta. Tam získal v minulé sezoně double. Během kariéry nastupoval také za dánskou reprezentaci do 21 let, přičemž v prvním týmu byl zatím pouze náhradníkem. Zkušenosti má i z evropských pohárů, zachytal si také proti Rangers. Vedení Celtiku údajně zaujal i v duelech proti Liverpoolu.

Server Football Scotland oceňuje výbornou hru nohou, což je dovednost, kterou manažer Celtiku Rodgers u svých brankářů vyžaduje. Všímá si i dobré rozehrávky Vindahla. Zdůrazňuje také, že Sparta by ráda gólmana udržela a není vůbec jisté, zda pomůže vyšší nabídka ohledně odstupného.

Skotský web upozorňuje, že Letenští jsou při jednáních v pozici klubu, který si může vzhledem ke kontraktu Vindahla diktovat podmínky. Sparta by prý v případě jednání určitě požadovala více než čtyři miliony liber, tedy sumu převyšující 116 milionů korun.