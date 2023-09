Daněk si letos za Spartu už nezahraje, na podzim bude hostovat v Pardubicích

Záložník Kryštof Daněk (20) odešel v poslední den přestupového období ze Sparty na půlroční hostování do Pardubic. Odchovanec Olomouce v této sezoně za obhájce titulu nenastoupil ani v jednom soutěžním zápase.

Reprezentant do 21 let přišel do Sparty loni v létě z Olomouce. Letenskému celku pomohl k prvnímu titulu po devíti letech, na jaře ale plnil především roli náhradníka. V lize odehrál doposud 82 zápasů, v nichž zaznamenal sedm branek a sedm asistencí.

"Hodně si od tohoto angažmá slibuji. Pardubice hrají pohledný fotbal a těším se na spolupráci s trenérem (Radoslavem) Kováčem, jeho práce se mi moc líbí. Rád bych nasbíral co nejvíc herních minut a zkušeností," uvedl Daněk.

Východočeši, kteří jsou po sedmi ligových kolech v tabulce dvanáctí, už ve čtvrtek získali dvě zahraniční posily. Kamerunský útočník William Mukwelle přestoupil do Pardubic z lotyšského Daugavpilsu a podepsal čtyřletou smlouvu. Kolumbijský obránce Pablo Ortiz přišel na roční hostování z dánského Midtjyllandu.