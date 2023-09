Ze slávisty sparťanem? Zatím ne. Červ zůstává do konce roku v Liberci, objasnil agent

Na trávníku platí za impulzivního hráče, který nejde pro ránu daleko, o čemž se ostatně o minulém víkendu přesvědčili v Liberci i hráči mistrovské Sparty. Chvíli to vypadalo, že jim Lukáš Červ (22) už pít krev nebude. Spíše naopak. Středopolař se slávistickou minulostí měl totiž nakročeno na Letnou. Účastník posledního evropského šampionátu fotbalistů do 21 let ale podle posledních zpráv setrvá v Liberci. Alespoň do konce roku.

"Lukáš Červ definitivně zůstává do konce tohoto roku v Liberci," napsal na sociální síti X (dříve Twitter) Červův agent Jiří Müller.

Liberecký středopolař, který v sešívaném dresu získal dva mládežnické tituly (s kategorií U17 i U19), měl podle zákulisních zpráv blízko do Sparty. Slavia ale jeho přesun na Letnou pro aktuální přestupové období údajně znemožnila, neboť uplatnila předkupní právo – tedy alespoň jeho část, na rozmyšlenou si vzala smluvně stanovené tři dny.

Statistiky hráče. Livesport

A proto se Červ ve sparťanském zatím neukáže, situace se však může změnit v lednu. V zimě už totiž sešívaní mít podobný trumf v rukávu nebudou.