Preciado nám hned pomůže. Z atmosféry na Letné běhá mráz po zádech, říká Sivok

Je v týmu. Vidí jeho vzestupy a pády. O to větší nervy Tomáš Sivok (39) prožívá z tribuny. Za poslední rok však Sparta udělala obrovský progres –⁠ získala titul, je v evropských pohárech a v lize drží první příčku.

"Nepřekvapuje mě to," říká sportovní manažer letenského týmu a někdejší reprezentační obránce v rozhovoru pro Livesport Zprávy. "Je to klišé, ale trenér zkrátka potřebuje prostor, aby jeho práce byla vidět. A Brian (Priske) to nyní dokazuje," říká Sivok.

Po sedmém kole měla Sparta v minulé sezoně o sedm bodů méně než nyní a byla venku z evropských pohárů. Co to o vaší práci na Letné během uplynulé doby vypovídá?

"Sparta je dál mentálně, je silnější, odolnější a je herně zase o kus dál, což je podle mě logické, že se to nyní projevuje. Před rokem přišel nový trenér a změnilo se hodně věcí: hráči, realizační tým, způsob tréninků i jejich náročnost a koneckonců i herní systém. Máme za sebou rok a nějaký měsíc a nejsem z toho vyloženě překvapený, kde se nyní pohybujeme. Mrzí nás vypadnutí s Kodaní, protože způsob, jakým jsme s ní vypadli, byl trpký. Na druhou stranu jsme věděli, že jsme s ní obstáli herně. To pro nás bylo důležité."

Dokážete říct, v čem je Sparta oproti loňskému špatnému startu sezony odolnější?

"Nesrovnával bych to, protože kádr se změnil, v zimě přišli noví kluci, jiní odešli a do toho se vyhrál titul. Kluci si ověřili, že co po nich trenér vyžaduje, na hřišti funguje. Je to často o zvyku, o hlavě. Je to klišé, ale trenér zkrátka potřebuje prostor, aby jeho práce byla vidět. Nyní se to ukazuje."

Jak moc vás posunul zisk titulu?

"Přiznám se, že jsem tomu v minulé sezoně moc nevěřil. Myslel jsem si, že ještě nejsme připraveni. Trochu jsme tím předběhli náš vývoj, ale ohromně to nakoplo celou sparťanskou komunitu. Když sledujete tribuny po zápase s Dinamem a stojí tam 18 tisíc lidí, máte z toho husinu. Tohle vnímají všichni."

Sparťanská obec je v poslední době mnohonásobně větší. @ACSparta_CZ

Je podpora fanoušků jedním z důležitých faktorů, proč jste na jaře došli k titulu a proč jste dnes v základní skupině Evropské ligy?

"Pamatuji si ještě jako hráč, že jsme tu hrávali o titul a chodilo na stadion osm tisíc lidí… To je dnes něco nepředstavitelného. Lidé za námi stáli i v minulé sezoně, kdy nechodil kotel. Dostali jsme příděl na Slavii a stále s námi byli. Teď jsme s Tomášem po zápase v tunelu, sledujeme děkovačku a jde nám mráz po zádech. Nepamatuji si, že by komunita kolem Sparty byla tak silná, což se projevuje i na zájmu o lístky. Neustále mi volají známí a chtějí vstupenky. Padlo to už několikrát, že kdybychom měli větší stadion pro 40 tisíc lidí, tak na větší zápasy je vyprodaný."

S tím jistě souvisí i velké emoce. Ulevilo se vám, když jste zvládli odvetu s Dinamem?

"Je to namíchané obrovské zklamání s radostí, protože primárně jsme chtěli hrát Ligu mistrů. Samozřejmě jsme rádi, že hrajeme Evropskou ligu, nechtěli jsme jít znovu o soutěž níž. Emoce při utkání s Dinamem byly obrovské. Experti nám nevěřili a my to zlomili pár minut před koncem… Dál ale platí, že příští rok chceme hrát Ligu mistrů."

Bývalí hráči, kteří přechází ze hřiště do managementu, říkají, že prožívají daleko větší vypětí a stres než na hřišti. Máte to stejně?

"Absolutně! Každý se mě ptá, jak jsem si užil zápas, na což odpovídám, že si je neužívám. Užil jsem si v klidu jediný zápas, když jsme v Jablonci vedli 5:0 v poločase. Není to jen o výsledku. S hráči jsem neustále v kontaktu, vím, co se děje, jaké mají životní příběhy, co se jim honí hlavou a o to jsou to větší nervy, aby to vyšlo."

Měl jste pocit, že po vypadnutí s Kodaní bylo s hráči méně práce než loni po vyřazení s Vikingem?

"První den to bylo hodně náročné. Kluci věděli, že byli blízko k postupu. Nicméně se bavíme o dvou úplně jiných věcech. Tým vypadal jinak, hráli jsme odlišně."

Jste v těchto momentech tak trochu i psychologem? Jak je pomáháte vracet zpátky ze dna nahoru?

"Ve Spartě nemáte moc prostor nad ničím extra přemýšlet. Ve fotbale si po zklamání každý hráč den dva pobrečí, ale pak už se jede dál, nic nejde vrátit zpátky. V tomhle ohledu jsou kluci nastaveni skvěle. Po minulé sezoně jsme zase silnější a kluci jako Krejda či Pavlas si v kabině dokážou říct věci, které se v jiných týmech neříkají."

Tým ustál jarní kauzy kolem Jakuba Jankta, Tomáše Čvančary a Jana Mejdra a získal titul. V minulých dnech se objevily informace v deníku Sport o problémech s Janem Kuchtou, přesto jste zvládli odvetný duel s Dinamem. Svědčí to o odolnosti kádru?

"Co se psalo o Honzovi, to neberu ani jako nějakou kauzu… Beru to, že je to Sparta, musí se o ní psát a asi se takové věci dobře čtou. Mě spíš zarazilo, co se dělo, když jsme bojovali o titul. Bylo to daleko závažnější. Kluci mají svoje rodiny, děti a v momentě, kdy vás někdo takto nařkne, tak je to pro ně náročná životní situace."

Bavíme se pár hodin po oznámení přestupu Ángela Preciada z Genku. Proč jste se na konci přestupového období rozhodli posílit pravý kraj obrany?

"Neustále se snažíme hledat hráče, kteří nás mohou posunout dál. V tomto případě jsme si byli jisti, že nám Ángel pomůže okamžitě a proto jsme do toho šli."

Ekvádorská média reportovala přestupovou sumu, která by měla být nad dvěma miliony eur, což je na Spartu poměrně větší investice. Vyhodnotili jste si, že Ángel Preciado je ta příležitost, o které sportovní ředitel Tomáš Rosický často mluví?

"To je spíš otázka na Toma a další, kteří transfer dělají. Nerozhoduji o tom, za kolik hráče kupujeme. Nám to smysl dává v tom, že hotového hráče za 500 tisíc eur nekoupíte. Za tak málo nekoupíte ani hráče z české ligy. Věříme, že je to dobrá investice a Spartě pomůže okamžitě."

Co se od něj očekává na hřišti?

"Rychlost, síla. To jsou jeho silné stránky. Pro nás to bude výjimečný hráč, protože takovou typologii v týmu nemáme. Měl by také přinést nadstavbu v kreativitě. Vždycky se snažíme hledat něco, co nám chybí. Uvidíme, zda nebude potřebovat nějaký čas, ale myslím si, že přichází do super komunity, kde by to měl mít snadné."

Sparta si od Preciada hodně slibuje. Livesport

Spousta lidí se bude ptát, proč Sparta před pár týdny prodala odchovance Adama Gabriela a sáhla po dražší variantě ze zahraničí.

"Chtěli jsme hotového hráče. Máme spoustu mladých kluků, kteří se ještě vyvíjí. I proto jsme měli u Adama předkupní právo pro takové situace. V jeho případě jsme viděli, že ještě není hotový. Nemůžeme mít v kádru jen mladé hráče, ale i kluky, kteří mají něco odehráno a mohou naskočit okamžitě. Ve Spartě se snažíme vybudovat tým, kde bude 18 hotových hráčů a ne třeba jen 12, protože budeme hrát poháry, náš trenér hodně rotuje a na to potřebujete právě i zkušenější kluky."

Jaké jsou cíle pro Evropu v této sezoně?

"Máme skupinu, ze které chceme postoupit. Rangers jsou soupeř, kterého jsme si asi moc nepřáli, ale koukáme se na to tak, že chceme postup. Každý asi chtěl, aby přijel Liverpool, ale i Betis bude dobrý soupeř. Kluci si porovnají svoje schopnosti s týmem, který hraje kvalitně ve španělské lize."

Věříte, že se Sparta na evropské úrovni opět posune o kus dál?

"Kondiční trenér říká, že trénujeme tvrdě, abychom byli konkurenceschopní v Evropě. Není to o tom, že bychom podceňovali české soupeře, ale vždy se musíte porovnávat s evropskými týmy, protože to je měřítko. Platí, že příští rok chceme do Ligy mistrů."

