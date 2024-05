Rána pro Spartu? Priske je podle dánských médií na odchodu, láká ho Feyenoord

Dvě sezony, tři trofeje. Brian Priske (47) prožívá po příchodu do Sparty fantastické profesní období, za nějž po zásluze sklízí potlesk. Ten už se však nerozlíhá pouze na Letné, ale také v zahraničí. Podle informací dánského novináře Farzama Abolhosseiniho je totiž strůjce posledních úspěchů pražského celku na odchodu – v nizozemském Feyenoordu Rotterdam by měl nahradit Arneho Slota (45), jenž zamířil do Liverpoolu.

Je to jako rána na solar. Sparta po 10 letech získala double, ale ještě během mistrovských oslav se na sociální síti X objevila pro fanoušky Letenských bolestivá zpráva – trenér Priske je blízko Feyenoordu.

Dánský kouč by měl v Rotterdamu nahradit Slota, který si svou prací vysloužil angažmá na Anfield Road. Nizozemský celek však nečeká lehké vyjednávání – Sparta si totiž v říjnu služby svého lodivoda pojistila novým kontraktem, který je platný do léta 2026.

Sám kouč však po nedělním zápase s Plzní možný odchod z Letné vyvrátil. "Když vyhráváte tituly, objevují drby a spekulace. Jsem hrdý, že jsem trenérem Sparty a nemyslím si, že to byl můj poslední zápas ve Spartě. Soustředím se na to, co je teď. Jsem vděčný za to, co tady (na Letné) prožívám," uvedl Priske, jenž však vzápětí dodal: "Ve fotbale nikdy nevíte, co se stane."