Blíží se Priskeho odchod? Feyenoord má vysázet Spartě polovinu, co Liverpool za Slota

Odchod Briana Priskeho (47) ze Sparty do Feyenoordu je zase o krok blíž. Nizozemská média oznámila, že klub je dohodnutý s dánským trenérem na podmínkách a chystá nabídku pro český klub. Navíc už padají i částky, za něž by se měl dvojnásobný vítěz FORTUNA:LIGY přesunout do Rotterdamu.

Priske se podle všeho stane nejdražším trenérem v historii českého fotbalu. Za jednu z dosud nejvyšších částek odcházel Pavel Vrba, kterého tehdejší svazový předseda Miroslav Pelta vykupoval z Plzně k národnímu týmu. Před 11 lety se mluvilo o osmi milionech korun, zatímco dvojnásobný český mistr se Spartou má stát násobně víc.

Podle novináře Jana Vacka, který letenský klub několik let mapoval, se má odstupné vyšplhat přes 100 milionů korun. "Sparta si vyjednala, že Brian Priske odejde za odstupné ve výši pět až šest milionů eur. A Lars Friis zůstane na Letné jako hlavní trenér," uvedl Vacek v podcastu Kudy běží zajíc.

Bilance trenéra Briana Priskeho ve Spartě. Livesport / AC Sparta Praha

Pokud by se tak stalo, odcházel by Priske za polovinu částky, kterou zaplatil Liverpool za dosavadního kouče rotterdamského celku Arneho Slota. Zahraničního trenéra přitom neměl Feyenoord, který v minulosti vedli i čeští trenéři Jiří Sobotka a Václav Ježek, od roku 1991. Společně s Priskem se mají přesunout do Nizozemska i asistent Lukas Babalola a šéf kondiční přípravy Christian Clarup.

Dánský zdroj redakce Livesport Zpráv, který má o Priskeho situaci dobrý přehled, ale nepřeje si být jmenován, uznale přikyvuje hlavou. "To je slušné. Dosud jsem slyšel o třech až čtyřech milionech eur." O Priskeho přesunu do Feyenoordu však nepochybuje. "Je to na 99 procent. Brian Priske bude od léta trénovat Feyenoord Rotterdam."

V Nizozemsku konkrétní částku za nového trenéra zatím nezmiňují, ale web 1908.nl informoval o tom, že Feyenoord chystá oficiální nabídku pro Spartu. S Priskem už má být dohodnutý na podmínkách. Pokud by jednání měla náhle ztroskotat, chce se rotterdamský celek obrátit na záložní variantu, kterou má být bývalý trenér Brightonu a Chelsea Graham Potter.

Priske by v případě odchodu strávil na Letné dva roky, během kterých dovedl Spartu ke dvěma mistrovským titulům, triumfu v MOL Cupu a do osmifinále Evropské ligy, kde podlehl Liverpoolu.

Na jeho práci se podle všeho pokusí navázat současný asistent Lars Friis. "Dávalo by mi to smysl, byla by tam pověstná kontinuita. Na hru Sparty má Friis velký vliv. Poté, co loni v zimě přišel, udělala Sparta výkonnostní postup. Odvedl kus práce," chválil jej expert Roman Polom v rozhovoru pro Livesport Zprávy.