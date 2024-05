Horejš: Poháry? Nejdřív musíme vyřídit Teplice. Vašulín je myšlenkami stále v Hradci

Splnil úkol. V tabulce vytáhl Hradec o patro výš, z boje o záchranu se tak stala bitva o Evropu. Teď zbývá udělat předposlední krok. Pokud Votroci zvládnou dvojzápas s Teplicemi, z prostřední skupiny si proklestí cestu do finále play off o Konferenční ligu, kde změří síly s pátým týmem nadstavbové skupiny o titul. "Nechceme se dívat až moc dopředu. Nemělo by to žádný smysl," říká trenér Východočechů David Horejš, který v neděli oslaví 47. narozeniny.

Když jste do Hradce přicházel, byl na 12. místě v tabulce, teď má ale na dosah Konferenční ligu. To je slušný počin, ne?

"Já to takhle neberu. Byť je tedy pravda, že když jsem Hradec převzal, situace dobrá nebyla. Náskok na barážové příčky tehdy činil jen šest bodů. Navíc jsme před sebou měli těžký zápas v Jablonci, derby s Pardubicemi a venku Spartu. Kdyby nám v tu chvíli někdo řekl, že základní část zakončíme jako devátí a budeme bojovat o poháry, brali bychom to všemi deseti. V první řadě jsem ale moc rád, že mi Hradec dal šanci, že jsem dostal možnost mančaft trénovat. I že jsme spolu s realizačním týmem dokázali kluky posunout dál."

Olomouc jste smetli, porazili jste ji 3:1 doma i venku. Postoupit takovým způsobem vás musí těšit přímo dvojnásob.

"Samozřejmě mám z toho velkou radost. Největší odměnou pro trenéra je totiž to, když na svém mužstvu vidí jasný progres. Jsem tak hrozně rád, jakým stylem jsme přes Sigmu přešli, pro celý realizační je to ta nejlepší motivace. I když jsme doma brzy prohrávali, dokázali jsme to rychle otočit, odvetu si už kluci zkušeně pohlídali. Je na nich vidět velká vnitřní sebedůvěra. Jako tým jsme byli prostě lepší."

Určitě je to velká vzpruha i pro vás osobně. Zvlášť když vaše poslední angažmá v Jablonci moc nevyšlo…

"Neřekl bych, že úplně nevyšlo. Udělali jsme 35 bodů, což Jablonec nemá skoro ani teď, navíc tenkrát přišlo velké množství nových hráčů. Tak jako tak mi ale tohle angažmá obrovsky pomohlo. Udělalo mě lepším, připravenějším. Že jsem potom dostal příležitost trénovat zrovna Hradec a dostali jsme se do prostřední skupiny, je něco, čeho si moc vážím. Klukům pořád opakuji, jak je důležité koncentrovat se na každý zápas. Jít do toho vždy na 100 procent. Jsem si jistý, že stejně do toho šlápneme i proti Teplicím. I když soupeř hraje celou sezonu velice dobře, věřím tomu, že to zase zvládneme."

Posledních 10 zápasů Hradce Králové. Livesport

Čeká vás náročnější prověrka, než byla ta se Sigmou?

"Myslím si, že ano. Už jen proto, že Teplice jsou v lepším rozpoložení než Olomouc. Typologicky je to jiné mužstvo. Nedávno jsme s nimi hráli a dobře vím, jak umí být nepříjemné, jak dovedou zlobit. Vždycky ale říkám, že každý zápas je náročný natolik, jak náročný si ho uděláme my sami. Čekají nás hodně těžké zápasy, klíčový ale bude náš vlastní výkon."

V čem vidíte nejsilnější stránky soupeře?

"Celkově je mužstvo Teplic velmi dobře poskládané. Má velmi silnou defenzivu. Ať už Knapík, Chaloupek nebo Mičevič, ti všichni hrají velice dobře, navíc je tam velká síla i směrem dopředu. Je tam Jásir, je tam Fila, který hraje ve fantastické formě. Kvalitu mají ale Teplice na všech pozicích. Samozřejmě i na lavičce, kde realizační tým v čele s trenérem Frťalou odvádí výbornou práci. Jsem si jistý, že i na nás budou skvěle připravení."

Po postupu přes Olomouc jste říkal, že na poháry nemyslíte. Vážně?

"Nechceme se dívat až moc dopředu. Nemělo by to žádný smysl. Proč se teď koukat na poháry, když jsou od nás pořád daleko, nejdřív musíme vyřídit Teplice. Musíme se soustředit jen na ně a na nic jiného. Zvlášť ve fotbale totiž platí, že když se díváte moc do budoucna, můžete udělat chybu, učinit špatné rozhodnutí. Něco takového nechceme vůbec dopustit. I kluky nabádám, ať mají hlavu nastavenou pouze na Teplice. Je hrozně důležité, aby to tak vážně bylo."

Ptát se vás, jak jste v Hradci celkově spokojený, je asi zbytečné.

"Spokojený jsem tu po všech stránkách. Poznal jsem, že výstavbou nového stadionu se Hradec dostal do jiné dimenze. Jsem nadšený, kolik lidí nám fandí, jak celé město žije fotbalem. Upřímně, něco takového jsem ani nečekal. Práce tady mě tak neskutečně baví. S realizačním týmem jsme dostali do rukou kabinu, která funguje, kde všichni makají na 100 procent. Na nás všech je, aby nám tohle rozpoložení vydrželo co možná nejdéle."

A jak spokojený jste se svým asistentem Lukášem Váchou, jehož příchod do Hradce mnohé překvapil?

"Přesně někoho takového jsem k sobě chtěl. Tušil jsem, co od Lukáše můžu očekávat, že tomu dá zase něco trochu jiného než já. Vím, že se na něj můžu ve všem spolehnout, což ale platí i o všech ostatních v realizačním týmu. Není to jen o mně a o Lukym. V realizáku zůstali i Stanislav Hejkal či Adrián Rolko a já jsem strašně rád, že tu oba jsou. Lidsky jsme si hodně sedli. A platí to i o lidech ve vedení. Vůbec nepochybujeme o správnosti cesty, kterou jsme se vydali. To je strašně důležité."

Když teď přejdeme k některým hráčům, jak Daniel Vašulín snáší neustálé spekulace o svém přestupu?

"Bavili jsme se o tom jen hodně krátce. Dokud je Váša v Hradci, chce za něj podávat co nejlepší výkony, v hlavě se koncentruje jen na neděli. Samozřejmě ale vím, že o něj zájem je. Vůbec se tomu nedivím. Předvádí skvělé výkony a v létě se může stát cokoliv, teď je ovšem myšlenkami stále tady. Co bude pak, se teprve uvidí."

Jak se vám zamlouvají výkony veterána Václava Pilaře? Počítáte s ním i do příští sezony?

"Určitě ano. Vašek má smlouvu ještě na jeden rok a já jsem s ním naprosto spokojený. Všichni víme, že je to skvělý fotbalista, na hřišti dokáže pořád cokoliv. U něj to ani není o výkonnosti. V tomhle věku už záleží hlavně na jeho zdraví a motivaci, kterou on ale pořád má. V tréninku vůbec nic neošidí. Pořád je skvěle kondičně připravený, pořád nám toho může hodně nabídnout."

A co Ladislav Krejčí? Jak silná je jeho pozice?

"To je ten samý případ. I Láďa má podepsaný kontrakt na další ročník a já s ním samozřejmě počítám. Když jsem přišel, dal jsem ho na levého beka a on tam odehrál skvělé zápasy, potom z toho bohužel vypadl kvůli zranění. Stejně jako Vašek je to ale výborný fotbalista. Na hřišti i v kabině. Jsem šťastný, že ho tady mám."

A prozradíte na závěr, zda je na tom trenér Václav Kotal zdravotně už tak dobře, aby mohl vykonávat roli konzultanta?

"Pan Kotal za námi byl dvakrát nebo třikrát v šatně, teď nějaký čas ne. Komunikujeme s ním ale přes telefon, naposledy nám blahopřál k postupu přes Sigmu. Nikdo tady na něj nezapomněl. Podstupuje léčbu a já i všichni v klubu mu hrozně moc přejeme, ať je co nejdříve v pořádku. To je ze všeho nejdůležitější."