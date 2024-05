Začalo play off o Konferenční ligu. Teplice ovládly severočeské derby, Hradec porazil Olomouc

Se startem nadstavby začalo také play off o Konferenční ligu. Hned čtyři branky nabídlo utkání v Hradci Králové, kde domácí Votroci zdolali olomouckou Sigmu 3:1. Lepší výsledek do odvety si ze severočeského derby odnesly Teplice, které doma zvládly duel s Libercem a zvítězily 2:0.

Domácí však tentokrát inkasovali už ve 13. minutě, kdy si Šíp našel dlouhou pobídku ze zadních pozic a z hranice šestnáctky hlavičkou přehodil gólmana. Hradecké obecenstvo se záhy dočkalo vyrovnání poté, co si razantní střelu Petra Juliše směřující mimo tři tyče smolně srazil do vlastní sítě Juraj Chvátal.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Otočku ve skóre dokonal v závěru poločasu Daniel Vašulín, jehož nenápadná rána z dálky zapadla k pravé tyči. Zaskočená olomoucká defenziva následně znovu propadla a Daniel Horák po samostatném úniku zkušeně zakončil.

Východočeši nepolevili ani po návratu z kabin, když po přesném přiťuknutí na zadní tyč zamířil Juliš jen těsně mimo. Sigma působila opařeně i ve zbytku duelu. Před 70. minutou musel proti nebezpečnému zakončení z pravé strany nadvakrát zasahovat gólman Tadeáš Stoppen. Mladý olomoucký strážce se chvíli nato vyznamenal i proti dobře mířené hlavičce Petra Kodeše.

Oba týmy dlouho nenabízely příliš fotbalové krásy. Hra se odvíjela mezi velkými vápny bez větších šancí a vzrušení na tribunách přišlo pouze při střetu Mariose Pourzitidise s Abdallahem Gningem, který mohl děkovat rozhodčímu za to, že po svém zákroku neputoval předčasně do šaten. Jedinou gólovou příležitost mohl v první půli vybojovat Daniel Fila pro Josefa Švandu, ten však na slušnou přihrávku odchovance Zbrojovky nedosáhl.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Po změně stran mohl nerozhodné skóre změnit hostující Ľubomír Tupta, autor šesti branek v základní části ale zpoza vápna pouze orazítkoval levou tyč. Úspěšněji si počínal v 56. minutě Fila. Ten si navedl míč na osu hřiště, odkud prudkou ranou do horního rohu rozvlnil síť. Krátce po odehrané hodině měl po přihrávce Denise Višinského blízko k vyrovnání Luka Kulenovič. Obávaný kanonýr ovšem napálil v dobré šanci jen skluzujícího obránce. Chvíli nato mohl udeřit Tupta, jenže jeho pokusu k tyči scházela razance.

Ve velké intenzitě naopak vletěl v 72. minutě do zakončení Kulenovič, jenž ale prudký balon před odkrytou bránou netrefil a sám nepříjemně naboural do brankové konstrukce. Základní kámen liberecké ofenzivy nakonec opustil hřiště na nosítkách. Slovan mohl přesto v závěru vyrovnat. Dvakrát po sobě zakončoval uvnitř vápna Matěj Chaluš, toho nicméně vychytal bezchybný Richard Ludha. V 92. minutě navíc přisypal sůl do ran Matěj Havelka, jenž náramnou střelou do horního rohu zařídil Sklářům dvoubrankový náskok.

