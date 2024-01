Ihattaren půjde před soud. V Nizozemsku je stíhán kvůli vyhrožování a ublížení na zdraví

Nizozemský ofenzivní záložník Mohamed Ihattaren (21), kterého v prosinci angažovala Slavia, půjde před soud. Státní zastupitelství v Nizozemsku jej podle zpravodajské agentury ANP stíhá kvůli ublížení na zdraví a vyhrožování z posledních dvou let. Slavia v prohlášení pro média uvedla, že si vyžádá bližší informace od hráče i prokuratury. Pokud by Ihattaren byl odsouzen za trestnou činnost, ve vršovickém klubu by nemohl pokračovat.

Ihattaren v Edenu podepsal jako volný hráč roční smlouvu s tříletou opcí. Někdejší velký talent nizozemského fotbalu, jenž rok a půl nenastoupil do soutěžního zápasu, dosud trénoval individuálně. S týmem trenéra Jindřicha Trpišovského ve čtvrtek odletěl na soustředění do portugalského Algarve.

Loni v únoru byl Ihattaren zadržen údajně kvůli napadení tehdejší přítelkyně Yasmine Driouechové, s níž se v květnu oženil. Policie bývalého hráče PSV Eindhoven, Juventusu Turín či Ajaxu propustila, ale v případu ho dál evidovala jako podezřelého. Ihattaren je podle agentury ANP obviněn i v souvislosti s vyhrožováním z října 2022.

Nizozemská prokuratura jméno stíhaného nezveřejnila, pouze uvedla, že jde o jednadvacetiletého muže z Vleutenu, což je čtvrť v Ihattarenově rodišti Utrechtu.

Slavia má momentálně informace pouze z nizozemských médií. "Z tohoto důvodu požádáme hráče a jeho právního zástupce o zaslání jejich stanoviska a oficiální dokumentace. S žádostí o bližší informace se obrátíme také na nizozemské státní zastupitelství. Po jejich obdržení se následně rozhodneme o dalším postupu," napsal klub v prohlášení.

"Hráče jsme přivedli se záměrem dát mu druhou šanci. Pokud by však byl shledán nizozemskými justičními orgány vinným z trestné činnosti, bude to neslučitelné s jeho dalším působením ve Slavii," doplnili Pražané.

