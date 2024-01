Slavia oznámila další zimní posilu. Do Edenu přichází obránce Diouf z Tromsö

Třetí zimní posilou fotbalistů Slavie je obránce El Hadji Malick Diouf (19). Talentovaný Senegalec přišel z norského Tromsö, přičemž v Edenu uzavřel kontrakt do roku 2028. Pražané o tom informovali na svém webu.

"Jsme rádi, že se nám povedlo přivést dalšího kvalitního hráče z norské ligy. El Hadji Diouf udělal během svého ročního působení v Tromsö velký pokrok. Věřím, že může být pro Slavii velkou posilou a udělat další zajímavý výkonnostní růst. Chtěl bych také poděkovat klubu, hráčovi i agentovi za korektní jednání," prohlásil sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek pro klubový web.

"Je to mladý kluk, všichni jsme se na něm shodli. Je to levonohý rychlý hráč, tvrdý. Věříme, že se u nás prosadí a bude dobrá posila. Běžecky vypadá velmi dobře. Uvidíme, jak rychlá bude jeho adaptace, pro nikoho není přechod do jiného klubu jednoduchý," uvedl asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký.

Nemalý vliv na přestup Dioufa měl zřejmě i bývalý hráč Slavie Abdallah Sima, jenž mu dal na klub pozitivní reference. "Mám velkou radost, že jsem tady. Jsem šťastný, že přicházím do tak velkého týmu, jako je Slavia Praha. Vím, že tu hrál můj krajan Abdallah Sima, mluvil jsem s ním a na působení ve Slavii má jen ty nejlepší vzpomínky. Už se těším, až si tu zahraji," nechal se slyšet Diouf.

Diouf nastupuje nejčastěji na pozici levého wingbeka a v Tromsö prožil skvělý podzim. Během 15 utkání třikrát skóroval, na jeden gól nahrál a z pozice člena základní sestavy předváděl nadstandardní výkony. Svému klubu pomohl ke konečné třetí příčce v tabulce.

Diouf je pátou posilou Slavie z norské Eliteserien za poslední rok. Připojí se tak k Igohu Ogbuovi (Lilleström), Christosi Zafeirisovi (Haugesund), Sheriffu Sinyanovi (Molde) a Conradu Wallemovi (Odds BK).

Statistiky hráče. Livesport

Diouf už dnes s týmem zamířil na soustředění do Portugalska. Pražané vzali na kemp v Algarve 35 hráčů včetně dvou mladíků Jana Lacka a Matějem Žitným. Ve výpravě nechyběl obránce Taras Kačaraba, o jehož možném odchodu se v médiích spekulovalo. Odcestovali i rekonvalescenti David Pech, Lukáš Masopust a Matěj Jurásek.

Slavia, jejímž majitelem se v prosinci stal miliardář Pavel Tykač, přivedla během zimní přestávky reprezentačního gólmana Jindřicha Staňka z Plzně a obránce Ondřeje Zmrzlého z Olomouce. Pražané také angažovali stopera Štěpána Chaloupka, ten však jaro dohraje v Teplicích a ke Slavii se připojí v létě.