Jaroslav Köstl: 10 let vedle Trpišovského, sen o Ďolíčku a inspirace v Brightonu

Už 10 let je součástí realizačního týmu trenéra Jindřicha Trpišovského, se kterým prošel všechny poslední štace od Žižkova, přes Liberec až po Slavii. Společně se svými kolegy nyní stojí před jasným úkolem –⁠ vrátit ligový titul do Edenu. Jaké jsou jeho osobní ambice v roli fotbalového kouče? Jak funguje slávistická kabina? Jaký je jeho vztah k pražským Bohemians, kde dělal před lety vůbec prvního tiskového mluvčího? A jak důležité je pro sešívané nadcházející derby?

O vztahu k Bohemians

"Spousta lidí to ví, vždycky jsem Bohemce fandil, chodil jsem do kotle, kde jsem se pod hodinami potkával třeba s Martinem Pulpitem. Přiznám se, že byl vždycky můj sen je trénovat, představoval jsem si, jak dovedu Bohemku do evropských pohárů nebo s ní zažiju nějaký velký úspěch. Pořád to někde vzadu v hlavě mám."

O inspiraci u De Zerbiho

"Z voleje říkám, že to je můj oblíbený kouč. Sledoval jsem ho už v Sassuolu daleko předtím, než přišel do Brightonu. Pro mě je to hodně inspirativní osobnost co se týče především výstavby hry a k němu teď vzhlížím."

O nadcházejícím derby

"Uplynulá sezona už je dějepis, takže i kdybychom byli první a Sparta patnáctá nebo naopak, tak je to zápas, který musíme zvládnout. Uvidíme, s čím přijde Sparta, jestli bude chtít hrát fotbal nebo jako v tom posledním ligovém utkání, kdy to bylo jen o našem dobývání jejich obrany. Je to pro nás takový další evropský zápas."

O českých trenérech

"Strašně nemám rád škatulkování na starou školu a moderní trenéry. Pro mě je jen úspěšný nebo neúspěšný kouč, nic mezi tím. Proto mi třeba bytostně vadí útoky na Petra Radu nebo Pavla Vrbu, protože jde o velmi úspěšné trenéry a mělo by se jim dostávat trochu víc respektu."

Tijani vs. Olatunji

"Cílili jsme v létě na Tijaniho. Cítíme, že teď je na nějakých třiceti procentech svého potenciálu, i když se to teď od začátku sezony trochu zvedlo. Je vidět, že je v pohodě, má formu, ale jeho strop je mnohem výš. Vypadá výborně a jsme rádi, že jsme vsadili na správnou kartu."

O zvýšeném zájmu o ligu

"Jsem z toho nadšený, že lidi chodí. Renomé té soutěže se zvedá a vypadá to navenek dobře. Teď tomu jít ještě naproti fotbalem, aby se nehrálo pořád jen vzduchem a střední záložníci nenosili krunýř na krku, v tomhle je fanoušek spravedlivý."