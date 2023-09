Livesport Daily #86: Jak se pozná zdravá kabina ligového týmu, odpovídá Jaroslav Köstl

Už deset let je součástí realizačního týmu trenéra Jindřicha Trpišovského, se kterým prošel všechny poslední štace od Žižkova, přes Liberec až po Slavii. Společně se svými kolegy nyní stojí před jasně definovaným úkolem – vrátit ligový titul zpět do Edenu. Jaké jsou jeho osobní ambice v roli fotbalového kouče? Jak funguje slávistická kabina? Jaký je jeho vztah k pražské Bohemce, kde dělal před lety vůbec prvního tiskového mluvčího? A jak důležité je pro sešívané nadcházející derby proti Spartě? To všechno jsme probrali v dnešním vydání Livesport Daily s Jaroslavem Köstlem.

Na konci tohoto týdne dojde k prvnímu derby letošní sezony FORTUNA:LIGY. Sparta i Slavia mají na kontě po osmi kolech shodně 22 bodů a prozatím se dělí o první příčku tabulky. Oba pražské celky navíc čekají ve čtvrtek úvodní duel základních skupin Evropské ligy.

"I kdybychom byli první a Sparta patnáctá nebo naopak, tak ten zápas prostě musíte vždycky zvládnout. Poslední sezona už je pro nás dějepis, teď se soustředíme na neděli. Uvidíme, s čím přijde Sparta, jestli bude chtít hrát fotbal nebo bude hrát jako to poslední ligové derby, kdy to bylo jen o našem dobývání jejich obrany. Je to pro nás takový další evropský zápas," říká asistent hlavního trenéra pražské Slavie Jindřich Köstl.

Livesport Daily #86: Jak se pozná zdravá kabina ligového týmu? Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

– práci tiskového mluvčího v pražské Bohemce

– dva roky Slavie bez titulu

– návrat Jana Bořila do sestavy

– ambice a budoucnost realizačního týmu Slavie

