Jubilejní zápas neřešil, ale ozdobil ho trefou. Pešek se cítí nejlépe v kariéře

Křídelník Jakub Pešek (30) bral start v základní sestavě fotbalistů Sparty v ligovém utkání s Českými Budějovicemi jako šanci se ukázat. Na zápas se těšil o to víc vzhledem k tomu, že nastoupil proti svému bývalému týmu, kde podle svých slov prožil hezké roky. Jubilejní 150. ligový start, o němž nevěděl, oslavil gólem, jímž na dálku pozdravil těhotnou ženu. Na tiskové konferenci po výhře 4:0 také řekl, že se po dlouhém zranění cítí nejlépe v kariéře.

V minulé sezoně, v níž Sparta získala po devíti letech titul, nastoupil vinou zranění pouze do tří ligových zápasů. "Musím to zaťukat, ale cítím se fakt nejlíp za celou kariéru. Jsem silnější, přibral jsem kila, silově se v soubojích cítím líp. Troufnu si říct, že na rychlosti jsem neztratil, možná jsem ještě rychlejší. Fakt se cítím skvěle a hlavně jsem rád, že mě koleno neomezuje. Pracuju na tom. Jsem za to strašně šťastný," uvedl Pešek po utkání 12. kola první ligy.

V zahajovací jedenáctce nastoupil teprve počtvrté v sezoně nejvyšší soutěže. "Bral jsem to jako šanci se ukázat. Zvládli jsme to skvěle. Musím pochválit celý tým, jak jsme k tomu přistoupili. Menší nervozita byla, ale konečně jsem hrál na pozici, která, troufám si říct, mi vyhovuje nejvíc. Zároveň jsem se na zápas strašně těšil. Hrálo se proti Českým Budějovicím, kde jsem zažil hezké roky. Chuť ukázat se před vyprodanou Letnou mě lákala a jsem rád, jak to dopadlo," prohlásil Pešek.

Přehled utkání Sparta Praha – České Budějovice 4:0

"Nevěděl jsem, že je to můj 150. ligový start. Ani jsem si nevybavoval, kdy naposledy jsem dal gól. Před zápasem jsem na to myslel, někdo se mě ptal, ale fakt jsem nedokázal odpovědět. Měl jsem to v hlavě, představoval jsem si, jak bych to oslavil a jakou bych měl radost. Jsem za to strašně šťastný, že mi to tam padlo. Pro moje sebevědomí je to určitě dobře. Doufám, že mi to pomůže a budu takhle pomáhat týmu," doplnil 30letý rodák z Chrudimi.

V nejvyšší soutěži skóroval poprvé od loňského února. V samém závěru prvního poločasu zvýšil na 2:0 poté, co mu Jan Kuchta poslal balon za hostující obranu. Pešek si následně obehrál vyběhnutého gólmana Dávida Šípoše a zakončil do odkryté branky. "Jsem rád, že jsem si příležitost, která byla zase od Kuchtiče, ofsajdově pohlídal. Jenom jsem měl myšlenku, že tam budu dřív a balon si posunu. Nezamýšlel jsem nic jiného, jsem rád, že jsem to tam mohl takhle dovézt," řekl Pešek.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Po gólu vzal míč a dal si ho pod dres. "Byl to pozdrav ženě, která je těhotná. Jsme ve finále, čekáme, kdy se to narodí. Zvládá to skvěle, ale místo ruchu okolo fotbalu je v klidu doma," uvedl někdejší hráč Liberce.

Trefit se mohl už ve 33. minutě, jenže ve výhodné pozici v šestnáctce přestřelil. "První šanci si vyčítám, byl to skvělý balon od Kuchtiče. Soustředil jsem se na dotek, abych si to správně zpracoval do běhu. Měl jsem to řešit po zemi na přední tyč, ale měl jsem myšlenku, že to budu dávat na zadek. Moc jsem to ale podebral a letělo to nad," konstatoval Pešek, který ve 14 startech za českou reprezentaci zaznamenal pět branek.

Radost z něj má i sparťanský trenér Brian Priske, který s klubem v pátek prodloužil smlouvu do roku 2026. "Je to úžasný kluk, pořád pozitivní, týmu vždy dodává pozitivní energii. Měl za sebou těžký rok kvůli zranění, ale vrátil se silný. Snaží se najít své místo v týmu a v našem stylu hry. Pro něj je to trochu jiné oproti tomu, kde dříve jako křídelník hrával. V letní přípravě a v posledních měsících se tomu dobře přizpůsobil, v tréninku vypadá velmi dobře. Mám radost, že se trefil na Letné, znamená to pro něj strašně moc," mínil 46letý Dán.

Sparta se jasnou výhrou nad Dynamem ideálně naladila na čtvrteční domácí duel Evropské ligy s Glasgow Rangers. Ve skupině C, kterou doplňují Aris Limassol a Betis Sevilla, mají všechny týmy po úvodních dvou utkáních tři body. "Hrajeme doma před vyprodanou Letnou. Budeme to chtít zvládnout, protože víme, jak jsou venkovní zápasy složité. Doufám, že uděláme správný krok," prohlásil Pešek.