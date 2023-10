Sparta si pojistila služby svého spasitele. Priske prodloužil na Letné smlouvu do roku 2026

Brian Priske (46) prodloužil s fotbalovou Spartou smlouvu do roku 2026. Stávající kontrakt mu měl vypršet po právě probíhající sezoně. Dánský kouč přišel na Letnou loni v létě a klubu hned pomohl k zisku titulu po dlouhých devíti letech.

Jeho angažování na Letnou nedoprovázel potlesk. Sparta a zahraniční trenér? Fanouškům se dělalo mdlo při vzpomínkách na Itala Andreu Stramaccioniho, jenž v sezoně 2017/18 přidusil klub za pár měsíců svého působení nejen zběsilými nákupy hráčů na několik dalších let.

Sázka na komunikativního Priskeho se však sportovnímu řediteli Tomáši Rosickému vyplatila. Charismatický Dán sice nezačal angažmá na prestižní české adrese nejlépe, brzké vypadnutí z pohárové Evropy ovšem vykoupil ligovým titulem.

A důvodů k radosti měli na Letné hned několik – konečně našli nejen nového lodivoda. "Brian je skvělý trenér i člověk, se svým realizačním týmem dokázal vrátit Spartě sebevědomí a hrdost. Chtěl bych vyzdvihnout jeho pracovitost a pokoru. Vážím si naší spolupráce a věřím, že společně můžeme být ještě úspěšnější," řekl pro klubový web výkonný místopředseda představenstva František Čupr.

"V Brianovi jsme našli správného člověka, který, jak věříme, přinese Spartě další úspěchy. Jeho odbornost, vášeň a to, jak se identifikoval se Spartou, je patrné hned na první pohled. Do budoucna nám tento krok přináší stabilitu, nadále pokračujeme v cestě, kterou jsme si vytyčili. Věříme, že Brian získá pro Spartu další titul, že bude nadále rozvíjet naše hráče a že budeme i v budoucnu schopni vyhrávat také evropské zápasy proti kvalitním soupeřům," dodal Rosický.

Priske přišel do Prahy z belgických Antverp, přičemž předtím vedl dánský Midtjylland, s nímž postoupil do Ligy mistrů. Ve své rodné vlastni působil bývalý obránce anglického Portsmouthu a 24násobný reprezentant také jako asistent trenéra v FC Kodaň. V debatě ohledně možného nástupce Jaroslava Šilhavého se objevilo v minulých dnech mezi kandidáty na post trenéra české reprezentace i jeho jméno.

"Ve Spartě se cítím být velmi šťastný, proto pro mě bylo jednoduché přijmout nabídku k pokračování spolupráce. Vnímám, jak jsem klubem přijímaný, jak je tady hodnocena moje práce. Stále také vidím hodně prostoru pro další progres," řekl Priske po podpisu smlouvy.

"To, co se nám do této chvíle podařilo, vnímám jako týmový úspěch. Díky zapojení všech lidí v klubu a u A-týmu jsme dokázali propojit dvě kultury, českou a dánskou. Opravdu jsme všichni tvrdě pracovali, bez ohledu na to, zda jsme zrovna měli dobré výsledky nebo jsme prožívali těžší okamžiky. Toho si vážím," dodal dánský kouč.

Společně s Priskem prodloužili kontrakt i dva nejbližší spolupracovníci – asistent Lars Friis a vedoucí fyzické přípravy Christian Clarup.